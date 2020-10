Acusan a la madre de Breonna Taylor de comprar un Bentley con el pago que recibió tras demanda por muerte de su hija

El 13 de marzo de 2020, Breonna Taylor murió a tiros dentro de su casa a manos de los policías Johnathan Mattingly, Brett Hankison y Myles Cosgrave. Los agentes del departamento de Policía Metropolitana de Louisville, KY ingresaron en el apartamento para ejecutar una orden de allanamiento no-aviso en el hogar. Taylor tenía 26 años. Ninguno de los oficiales fue acusado por cargos relacionados con la muerte de Taylor. Hankinson, fue imputado solo por “conducta peligrosa” al poner en peligro a los vecinos con los disparos efectuados.

Cuando se le preguntó si el rumor era cierto, una de las abogadas de la familia de Breonna Taylor, Lonita Parker, respondió: “Esto no es cierto”. Los registros públicos en el condado de Jefferson, Kentucky, donde vive la madre de Breonna Taylor, no muestran títulos a su nombre.

La primera mención del rumor se hizo en Twitter el 25 de septiembre

Según una búsqueda en Twitter, la primera mención del rumor vino de un usuario llamado @BetteDavisI el 25 de septiembre. En el momento de redactar este documento, la cuenta de BetteDavisI se suspendió debido a una violación de las reglas de Twitter. El tuit original, @Billypuntove, decía: “La mamá de Breonna acaba de comprar una casa de $800K y un [carro] Bentley. Todos lloramos la muerto a nuestra manera”.

El rumor fue compartido en Facebook unas 25,000 veces y permanece visible al público

Un post en Facebook que citaba a @BetteDavisii fue compartido 25,000 veces. El post sigue siendo visible, pero está marcado como “información falsa” por los inspectores independientes de Facebook. Uno de los comentarios en el post dice: “Probablemente estará en bancarrota en 5 años”. Otra persona escribió, “apuesto que mi mamá hubiera deseado que yo fuera un traficante de drogas negro a largo plazo”.

La verificación de hechos de Facebook enlaza a una historia de Lead Stories. Otro de los abogados de la familia de Breonna Taylor, Sam Aguiar, dijo a Lead Stories que el dinero del acuerdo en el caso aún no se ha pagado. Heavy contacto a Aguiar para comentarios.

El 15 de septiembre, la familia de Breonna Taylor recibió 12 millones de dólares de la ciudad de Louisville

El 15 de septiembre, funcionarios de la ciudad en Louisville, Kentucky, acordaron pagar a la familia de Breonna Taylor $12 millones en una demanda por muerte injusta, informó el CNN en Español. Después de que se anunciara el acuerdo, otro de los abogados de la familia, Sam Aguiar, dijo a los medios de comunicación:

Este es un buen primer paso. La ciudad obviamente no tiene el poder de presentar cargos, lo que aún está en manos del fiscal general. Pero lo que la ciudad puede hacer es cambiar sus prácticas policiales, y puede reconocer a través de un acuerdo que muchas cosas salieron mal esa noche.

Puedes leer el acuerdo legal completo aquí.

El último acuerdo legal de la ciudad en Louisville fue de $8.5 millones, pagado en 2012, según el Louisville Courier Journal.