Actriz porno deberá pagar $300,000 a Trump: Stormy Daniels perdió apelación

En una decisión que significa un triunfo para Donald Trump, la actriz de películas porno, Stormy Daniels deberá pagarle al expresidente casi $300,000 dólares, luego de que la mujer perdiera una diligencia de apelación relacionada con una demanda por difamación contra el republicano.

Así lo reveló NBC News, donde se aseguró que la estrella de películas de adultos deberá darle al exmandatario la elevada suma de dinero por concepto de los honorarios de abogados que Trump gastó en su defensa contra las acusaciones de Daniels.

La mujer desató un escándalo sexual contra Trump, tras asegurarse que sostuvo relaciones sexuales con el expresidente en el 2006, acto que el expresidente negó.





Play



EXCLUSIVE – Stormy Daniels Details Sex with Donald Trump In Stormy's first interview for her new book Full Disclosure she talks about meeting Donald Trump in Lake Tahoe, the details of the night they spent together in his hotel room, demonstrates how she spanked him with a magazine, witnessing a phone call he had with Hillary Clinton, reveals what she found in his bathroom,… 2018-10-03T05:06:58Z

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos dijo que no tenía jurisdicción sobre la apelación de los honorarios de los abogados por parte de Daniels, pues no presentó el caso dentro de un plazo de 30 días.

Tras conocer la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. contra la actriz, Trump salió en defensa nuevamente de su inocencia y aseguró sentirse conforme con la determinación, insistiendo en que jamás sostuvo relaciones sexuales con su demandante.

“Como he dicho muchas veces a lo largo de los años, nunca tuve una aventura con Stormy Daniels, ni hubiera querido tenerla. El fallo fue una victoria y reivindicación total y completa para mí”, dijo Trump, en un comunicado compartido a la prensa, según The Hill.

“La demanda fue un truco puramente político que nunca debió haber comenzado o permitir que sucedier… me complace que mis abogados hayan podido llevarla a una conclusión exitosa después de que la corte rechazó por completo su apelación”, agregó Trump. “Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar todo el dinero que me debe”.





Play



Stormy Daniels breaks silence on alleged Trump affair Daniels told "60 Minutes" details of her alleged 2006 affair with Trump and said years later, in 2011, she was physically threatened to keep quiet about it. 2018-03-26T13:33:02Z

Tras conocer el fallo de la Corte, Daniels inicialmente dijo en su Twitter: “Iré a la cárcel antes de pagarle un centavo”.

Luego emitió una declaración en su cuenta de Instagram, donde aseguró que el caso no se trataba de “si tuvimos sexo o no”, sino “simplemente sobre si él podía twittear cosas groseras y falsas sobre mí”.

Daniels aseguró que su abogado Michael Avenatti presentó la demanda por difamación contra Trump en 2018, “sin mi permiso y en contra de mis deseos”.

“Una vez que se presentó, los abogados de Trump abrumaron a Avenatti y yo fui víctima de una indemnización por los honorarios de un abogado”, dijo tras conocer el fallo, y agregó que esta fue una “triste realidad en la que un depredador” como Trump pueda presumir abiertamente de agredir a mujeres y convertirse en presidente”.