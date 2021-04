[VIDEO] Así perdió este rapero 60kg y así se lo contó a Joe Rogan

El rapero Action Bronson le dijo a Joe Rogan que su pérdida de peso de 60 kg “le había costado mucho”. El hombre de 37 años le dijo a Rogan: “Si no lo hubiera hecho, quizás hubiera acabado en la tumba”. Bronson, quien también es chef, escritor de libros de cocina y presentador de dos programas de televisión, The Untitled Action Bronson Show y F***, That’s Delicious, en Viceland, apareció en el podcast The Joe Rogan Experience el 20 de abril de 2021.

Bronson dijo: “He estado gordo toda mi vida. He estado pensando en perder peso durante mucho tiempo. Probablemente unos 30 años”. Bronson dijo que comenzó a perder peso en marzo de 2020, justo cuando comenzó la pandemia de COVID-19. Su pérdida de peso también se produjo justo después del nacimiento de su tercer hijo. Bronson ha pesado casi 180 kg a lo largo de su vida, según Men’s Health.

Bronson le dijo a Rogan que él era una “maldita bola redonda. Yo era una maldita albóndiga”. Rogan dijo que él y Bronson hicieron ejercicio juntos en el gimnasio Onnit en Austin antes de la filmación del episodio del podcast.

Bronson le dijo a Rogan que comenzó a perder peso por su perro

Bronson le dijo a Rogan que cuando su perra iba a volar con él en un viaje el año pasado, los hicieron subir a la báscula para comprobar el peso de los dos. “Me dijeron que había sobrepeso”

Bronson le dijo a Rogan: “Pasé vergüenza”. Rogan agregó: “Es lamentable que tengas que hacer que la gente se sienta mal para empezar a hacer que cambien. Pero a veces, ya sea porque una persona te haga eso o porque te mires en el espejo y te sientas mal, ese sentimiento es solo la realidad. Eso es lo que es ese sentimiento. No puedes avergonzar a una persona flaca. Solo significa algo cuando es real”.

Rogan dijo: “El sobrepeso es algo difícil de controlar. Es difícil recuperarse y eso es lo que más me impresiona de ti”.

Bronson le dijo a Rogan que su esposa lo avergonzó después del nacimiento de su hijo y le dijo: “¿Qué diablos estás haciendo?”

Bronson dijo: “Empecé a perder peso solo en mi casa, literalmente durante la pandemia. Solo comiendo diferente. Mi esposa me estaba avergonzando. Porque tenemos un nuevo hijo. Ella me dijo: ‘¿Qué diablos estás haciendo? Debes cuidarte para estar con nosotros’. Sus palabras me golpearon duro”.

Bronson agregó: “Y no solo eso, amo la vida, pero he ido tan rápido durante los últimos 10 años que realmente no la he disfrutado. Entonces, este paro forzoso me permitió reevaluar realmente mi felicidad. Lo he recuperado todo. Para recuperar mi salud debía perder peso. No quería cirugías. Soy trabajador, me gusta el trabajo duro”.

Rogan habló recientemente con la comediante Lara Beitz, quien también perdió mucho peso durante la pandemia del coronavirus. Beitz le dijo a Rogan durante un episodio anterior de abril de 2021 del podcast de JRE: “Me siento mucho mejor, había tenido dolor de espalda desde que era adolescente. Tenía dolor en las articulaciones y pensé que lo iba a tener durante toda mi vida porque no creía que pesara lo suficiente como para afectar mis articulaciones. Y ese dolor se ha ido”.

Beitz le dijo a Rogan que perdió 18 kg. Ella dijo: “Dejé de comer harina y azúcar, que he oído que también son inflamatorios, así que fue por eso. Me siento genial.”