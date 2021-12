[VIDEOS] Un avión se estrelló en un vecindario de El Cajon, California

Un pequeño avión se estrelló en un vecindario de El Cajon, California, cerca de San Diego, y surgieron imágenes de video del accidente y sus ardientes secuelas.

Puedes ver los videos a continuación. Un video captura el accidente y muestra un gran destello de luz cuando el avión se estrella.

El alguacil de San Diego escribió en Twitter: “Comandante de vigilancia: @SDSOLakeside está investigando un accidente aéreo en el área de Pepper Dr/N. 2nd St. en El Cajon. Hay heridos desconocidos en este momento. Los ayudantes del alguacil, junto con @CHP_El_Cajon, @elcajonpolice, @LakesideFire están ayudando con los cierres de carreteras”.

Watch Commander: @SDSOLakeside is investigating a plane crash in the area of Pepper Dr/N. 2nd St. in unincorporated El Cajon. There are unknown injuries at this time. Sheriff's deputies, along with @CHP_El_Cajon , @elcajonpolice , @LakesideFire are assisting with road closures.

El Departamento del Sheriff tuiteó más tarde: “En este momento, el fuego está apagado. Llevará tiempo procesar la escena, pero @FAANews y @NTS han sido notificados y se encargarán de la investigación de un accidente aéreo en @CityofElCajon. ¿Tienes fotos y videos del accidente aéreo? ¿Tiene preguntas de los medios? Correo electrónico: testigo@ntsb.gov”.

At this time, the fire is out. It will take time to process the scene, but @FAANews & @NTSB have been notified & will handle the investigation of a plane crash in @CityofElCajon . Do you have photos & videos of the plane crash? Do you have media inquiries? Email: witness@ntsb.gov pic.twitter.com/H6ZMeqNMfz

El Cajon se encuentra a unas 16 millas de San Diego. El presentador Adonis Albright informó en Twitter que no había sobrevivientes en el avión.

#UPDATE : Officials say they couldn’t find any survivors in the small jet crash. They still don’t know how many people were onboard.

Esto es lo que necesita saber:

🚨#BREAKING: New video has just came out showing the plane crashing into San Diego neighborhood

📌#SanDiego | #CA

A plane has crashed in a San Diego Neighborhood so far multiple homes are with out power and injuries or deaths are currently unknown. This is still developing pic.twitter.com/fuKfbEVFJn

