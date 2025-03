El abogado de Luigi Mangione busca que se desestimen los cargos en su contra

El abogado que representa a Luigi Mangione, de 26 años, presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, busca que se desestimen los cargos penales que enfrenta en Pensilvania.

El joven de 26 años está acusado de matar a tiros al director ejecutivo Brian Thompson cerca de un hotel en Midtown Manhattan el pasado 4 de diciembre. También enfrenta cargos por posesión de armas de fuego y falsificación en relación con el arma impresa en 3D y la identificación falsa que supuestamente se encontraron en su posesión al momento de su arresto. La policía lo estuvo buscando por cinco días hasta que fue arrestado en un McDonald’s de Altoona.

El abogado Thomas Dickey argumentó en un expediente judicial revisado por The Independent que los cargos que enfrenta deben ser desestimados porque se basan en pruebas obtenidas como resultado de una detención, incautación, detención o arresto ilegal. También pide al tribunal que suprima las pruebas, las órdenes de registro, y las declaraciones hechas en su comparecencia, así como la referencia a su llamado “manifiesto”. En el documento se asegura que esta etiqueta era “impropia” y que se utilizó “con el único propósito de perjudicar al acusado y ponerlo en una luz negativa ante el público”, según argumentó Dickey.

Dickey también afirma que Mangione no fue identificado positivamente como sospechoso hasta después de ser arrestado.

Mangione se declaró inocente de los cargos de asesinato y terrorismo en Nueva York.

Una denuncia federal no sellada también lo acusa de dos cargos de acoso, un cargo de asesinato por uso de arma de fuego y un cargo de delito con armas de fuego. Aún no se ha declarado culpable.

BREAKING: Luigi Mangione does not consent to appearing for any future court dates via Zoom, claiming his right to be physically present at all pretrial hearings in Pennsylvania. pic.twitter.com/NZTrHNOSnD

— The Luigi Case (@LuigiCaseFiles) March 13, 2025