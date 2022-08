Abdur-Rahman Muhammad: el hombre que destapó uno de los asesinos de Malcolm X

Abdur-Rahman Muhammad es el creador del documental de Netflix Who Killed Malcolm X?. Malcolm X fue asesinado a tiros dentro del salón de baile Audubon en la ciudad de Nueva York, el 21 de febrero de 1965. Tenía 39 años.

Tres hombres, Talmadge Hayer, Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson fueron condenados por asesinato en el caso. Sólo Hayer ha admitido su participación en el tiroteo y ha dicho que Butler y Johnson no fueron sus cómplices. Hagen implicó a la Nación del Islam como involucrada en el complot para matar a Malcolm X.

Según su sitio web oficial, Muhammad se graduó en la Universidad de Howard y ha escrito para publicaciones como Woodson Review y la Association of African American Life and History en el pasado.

Muhammad nació en Providence, Rhode Island, con el nombre de Kenneth W. Oliveira, Jr. en 1962. Muhammad estudió filosofía en Howard y se describe a sí mismo como expuesto a “muchos movimientos sociales, políticos y culturales para el empoderamiento de los negros”. El grupo con el que Muhammad dijo que se involucró más fue el Black Islam Movement. Muhammad dijo que aceptó el Islam en 1986 y se convirtió en imán.

1. Muhammad dijo que no le pagaron por hacer Who Killed Malcolm X?

Muhammad habló sobre la creación del documental en una entrevista con The New York Times antes de su lanzamiento y dijo: “Me molestó que a nadie le importara. No me pagaron por hacer nada de esto. He vendido coches. Sólo soy un tipo de clase trabajadora”.

Muhammad dice en su sitio web que ha dedicado más de 30 años de su vida a descubrir todos los hechos detrás del asesinato de Malcolm X.

2. Muhammad pasó a ser conocido en 2010 cuando nombró a William Bradley como uno de los asesinos de Malcolm X

With my sister @ilyasahShabazz, daughter of Malcolm X, before our talk at Yale about the #WhoKilledMalcolmX docu-series. pic.twitter.com/3P2cvxAMzB — Abdur-Rahman Muhammad (@arm_legacy) January 31, 2020

En 2010, Muhammad saltó a la fama nacional cuando localizó a uno de los presuntos asesinos, William Bradley, que había cambiado su nombre a Almustafa Shabazz y vivía en Newark con su esposa. Muhammad publicó la foto de Shabazz en su blog.

Muhammad dijo que pudo identificar a Shabazz gracias a las conexiones en la comunidad musulmana de Nueva Jersey. Muhammad le dijo al New York Daily News en 2015: “Aquí hay un hombre que camina por las calles de Newark con impunidad y nadie hace nada al respecto”.

En ese momento, Muhammad estaba trabajando con el autor Manning Marable, quien escribió el libro premiado Malcolm X: A Life of Reinvention. Mientras, el autor de The Judas Factor: The Plot to Kill Malcolm X, Karl Evanzz, ha dicho que siente que el trabajo de Muhammad es “poco fiable”, según The New York Times. Marable falleció en 2015. Muhammad dice en su sitio web oficial que comenzó a trabajar con Marable en 2005.

Shabazz murió en 2018. En una sección de Who Killed Malcolm X?, el excandidato demócrata a la presidencia, el senador Cory Booker, dijo que conocía bien a Shabazz pero que desconocía cualquier conexión con el asesinato de Malcolm X. Muhammad escribió en su blog en 2010 que Shabazz había usado una escopeta recortada para dispararle a Malcolm X.

3. Muhammad ha sido acusado en el pasado de atacar deliberadamente a musulmanes poderosos

Muhammad concluyó su publicación alentando a sus seguidores a contactar al entonces fiscal general Eric Holder y al fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, en relación con sus hallazgos. En 2010, el imán Al-Hajj Talib Abdur-Rashid de la Mezquita de la Hermandad Islámica acusó a Muhammad de atacar constantemente a los musulmanes en posiciones de poder.

4. Muhammad cree que muchos de los seguidores de Malcolm X estaban descontentos con el líder de los derechos civiles debido a su creencia en la Organización para la Unidad Afroamericana

En el libro de Marable se cita a Muhammad diciendo que muchos de los seguidores de Malcolm X, que habían dejado la Nación del Islam al mismo tiempo que Malcolm, estaban resentidos porque el líder de los derechos civiles dedicaba más tiempo a la Organización para la Unidad Afroamericana que a sus otra organización, Muslim Mosque Inc.

En 2011, Muhammad le dijo a The New York Times por qué se involucró en el trabajo de Marable y dijo: “El tiempo se acaba. Estos muchachos son muy viejos. Quería que se hiciera justicia y sabía que el Dr. Marable quería que se hiciera justicia”.

5. Muhammad dijo en 2010 que creía que los musulmanes en Estados Unidos habían desarrollado un sentido de victimización

Muhammad escribió en un artículo de opinión de 2010 para el New York Daily News que debido a la retórica del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, muchos musulmanes en Estados Unidos habían adoptado un sentido de victimización. En una sección, Muhammad escribió: “Los musulmanes están por todas partes en este país, haciendo prácticamente todo. Hay médicos, abogados y empresarios musulmanes, como el promotor de Park51, Sharif El-Gamal, que pasó de ser mesero hace unos años a ser multimillonario. Hay soldados musulmanes y agentes de la CIA. ¿Podría ser esto posible si Estados Unidos fuera islamófobo?”.

Muhammad escribió específicamente sobre el proyecto Park51, también conocido como “la mezquita de la Zona Cero”. Muhammad es descrito en el artículo como un musulmán que “trabaja para combatir el extremismo islámico en la comunidad musulmana estadounidense”. Muhammad también criticó al líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, y se refirió a Farrakhan como un “antisemita” y un “provocador racial”.

En su sitio web oficial, Muhammad dijo que desde los ataques del 11 de septiembre “comenzó a dirigir más su atención a la investigación y la escritura, y sus artículos aparecieron en muchos periódicos y revistas académicas. Se convirtió en un crítico abierto del extremismo religioso y fue llamado a testificar en el Capitolio para ofrecer sus pensamientos sobre cómo la nación debía combatirlo”.