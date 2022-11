Aaron Carter tuvo un hijo llamado Prince con su novia Melanie Martin

Aaron Carter dejó un hijo llamado Prince tras fallecer a la edad de 34 años.

Carter no estaba casado y no tenía esposa. Prince era su úrico hijo con su ex novia, Melanie Martin, informó EOnline.

El cantante y actor de California fue encontrado muerto en su casa el 5 de noviembre de 2022. Carter es el hermano de Nick Carter, quien fue miembro de la famosa banda Backstreet Boys.

Esto es lo que necesita saber:

Carter publicó sobre su hijo Prince en Instagram, llamándolo ‘Nuestro hermoso bebé’

Carter vivía por la luz de su ojos, su hijo Prince. Según EOnline, el niño tiene 11 meses. Carter publicó sobre su hijo en Instagram.

“Nuestro hermoso bebé: Princeton Lyrik Carter”, escribió dos semanas antes de su muerte.

Prince es el hijo de Carter con su novia Melanie Martin, informó el sitio. Aaron Carter no estaba casado y no tenía esposa en el momento de su muerte.

No está claro si Carter y Melanie Martin todavía estaban juntos en el momento de su muerte, ya que tenían una relación famosamente tumultuosa. Según People, se separaron poco después del nacimiento del niño.

“Por motivos personales, Melanie Martin y yo hemos decidido ir por caminos separados. Ha habido una mentira muy grande y mi hermana comunicándose con mi ex prometido arruinó todo teniendo en cuenta que ella sabía lo que Ángel trató de hacerme en la corte gracias Ángel arruinaste mi familia. Dios los bendiga”, escribió Carter en Twitter en noviembre de 2021.

Carter, una estrella infantil, era conocida por la canción de 1997 “Crush on You”.

Carter perdió la custodia de Prince en septiembre

Según The Sun, en septiembre de 2022, Carter perdió la custodia de Prince.

En ese momento, Carter ingresó a rehabilitación “en un esfuerzo por traer a su bebé de vuelta a casa”, informó The Sun.

Le dijo al Sun que había comenzado “un programa ambulatorio de un mes” en Los Ángeles.

Carter le dijo al Sun que estaba tratando de arreglar su relación con su novia Melanie Martin, quien fue descrita como su prometida. Tenía una “adicción al polvo” que le había causado convulsiones, informó The Sun.

Según The Sun, la madre de Melanie tenía la custodia de Prince por orden judicial.

“Ser padre es nuevo, pero en realidad se ha vuelto muy divertido y emocionante y me ha dado un nuevo capítulo de mi vida. Ha sido increíble”, dijo Carter a The Sun.

Aaron Carter fue encontrado muerto en una bañera

Según TMZ, Carter fue encontrado muerto en una bañera en su casa en Lancaster, California. TMZ se enteró de fuentes policiales que las autoridades “recibieron una llamada al 911 a las 11 a.m. del sábado de que un hombre se había ahogado en la bañera”.

Aún no está claro qué causó que Carter se ahogara. Según TMZ, Carter había estado en rehabilitación varias veces. El sitio de entretenimiento dijo que se enviaron detectives de homicidios a la escena, pero eso es típico, y no hay señales en este punto de juego sucio.

El representante del músico confirmó a EOnline que había muerto.

“Lamento profundamente”, dijo el representante en un comunicado, “informar que Aaron Carter fue encontrado inconsciente esta mañana en su casa en Palmdale, CA”.

Una portavoz de la Oficina de Información del Alguacil del Condado de Los Ángeles le dijo a Fox News Digital que los funcionarios del alguacil respondieron a una llamada de “rescate médico” alrededor de las 11:58 p.m.

La llamada provino de la cuadra 42000 de Valley Vista Drive. Cuando llegaron los oficiales, encontraron “una persona fallecida en la escena”, informó Fox.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Hombre asesinó a tres mujeres y una menor de edad en una casa de Orlando