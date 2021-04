Pese a ponerse vacuna COVID al menos 74 personas se contagiaron y murieron

Las autoridades de salud de Estados Unidos han insistido una y otra vez que las vacunas contra el COVID-19 que se están aplicando en el país, no solamente son muy seguras, sino efectivas.

A pesar de ello, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.) confirmaron que una mínima parte de las personas que desde diciembre pasado se han vacunado contra el COVID-19, estando inmunizados, se contagiaron del virus, y un total de 74 estadounidenses vacunados enfermaron gravemente y murieron.

Así lo advirtió CNN, tras comunicar los informes de los CDC, que pese al número de casos en los que la vacuna contra el coronavirus no ofreció la protección esperada, que llevó a que casi un centenar de personas falleciera por complicaciones por el COVID, mostró que en más del 99% de los casos de pacientes vacunados la inyección ha sido muy efectiva.

“Hasta ahora, se han informado a los CDC alrededor de 5,800 casos de avance. Hasta la fecha, no se han identificado patrones inesperados en las características demográficas o de la vacuna”, dijeron los CDC a CNN. “Un poco más del 40% de las infecciones ocurrieron en personas de 60 años o más”.

El periódico El Diario de Nueva York indicó que los decesos por coronavirus entre gente vacunada han sido en general inusuales, que representan tan solo el 0,0001%.

Asimismo, los contagios entre vacunados, que según el reporte fueron unos 5,800 entre los más de 131,247,546 que se han puesto una sola dosis y los 84,263,408 que ya están vacunados completamente, representan solo el 0,008%.

Otro dato que puso de manifiesto el informe de los CDC es que de los 5,800 vacunados que se contagiaron de COVID-19, un total de 396 vacunados, el 7% de esos reportes, terminó en el hospital con afecciones considerables y serias debido a los efectos del COVID.

Otra de las informaciones revelada por los reportes de los CDC señala que el 65% de las personas vacunadas que se contagiaron fueron mujeres.

Precisamente, tras la pausa que se puso a la aplicación de la vacuna de JOhnson & Johnson, los CDC también destacaron que los seis casos de coágulos que llevaron a las autoridades de salud a manifestar su preocupación ante los efectos adversos de la dosis única de ese laboratorio, se dieron precisamente entre mujeres.

Y sobre los contagios entre personas vacunadas contra el COVID-19, el Dr. Anthony Fauci, experto de la Casa Blanca en asuntos epidemiológicos, en diálogo con Dana Bash, conductora de “State of the Union”, de CNN, dijo: “Aunque son inusuales, estamos viendo infecciones que van apareciendo…(eso puede pasar) cuando el cuerpo en realidad no genera una respuesta inmune adecuada por varias razones (como) estado inmunológico, estado de salud, medicamentos para la edad que está tomando o algo mal con la composición de administración de almacenamiento de vacunas”.