6,000 inmigrantes vivos serán clasificados como muertos por el Seguro Social

Luego de que el pasado 11 de abril se diera a conocer que la administración del presidente los Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer que una de las medidas para seguir contrarrestando la migración ilegal dentro del país, es que van a estar cancelando el número de Seguro Social a miles de migrantes, así lo reportó el medio USA Today.

De acuerdo con información de esta medida afectará a más de 6,000 inmigrantes con vida que residen en el país, a quienes se les cancelará sus números de Seguro Social con el fin de que no puedan trabajar o recibir beneficios, dándolos por muertos y siendo obligados a abandonar por voluntad propia el país, según LA Times.

Además, la cancelación del número de Seguro Social los afectará con su vida normal en el país, debido a que no podrán acceder a bancos prestaciones federales, seguro médico y otros servicios básicos para continuar con su estancia en Estados Unidos, logrando que sea una total pesadilla su vida aquí.

Según CNN, la idea del gobierno de Donald Trump es enviar los datos de los inmigrantes y sus números de Seguro Social a las autoridades federales quienes son los encargados de rastrear a los fallecidos. No se sabe como han sido seleccionados los migrantes, pero se dice que más de 6,000 personas se verán afectadas, y tienen en la mira a quienes están legalmente dentro del país bajo los programas del ex presidente Joe Biden, entre ellos los más de 900.000 inmigrantes que se beneficiaron de la aplicación CBP One.

Finalmente, cabe resaltar que el Departamento de Seguridad Nacional también revocó el estatus legal de los inmigrantes que usaron esa aplicación, con la intención de que poco a poco los inmigrantes tomen la decisión de autodeportarse y salir de Estados Unidos para regresar a sus países de origen..

“Está cumpliendo la promesa que hizo al pueblo estadounidense. El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse”, dijo Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, según El País.

