¿Están listos para votar los jóvenes latinos de Estados Unidos? Informe de Telemundo lo revela

View this post on Instagram

¿Tienes preguntas sobre cómo votar? Telemundo lanza herramienta digital sobre cómo votar en cada estado. En el programa Planifica Tu Voto, los usuarios tienen acceso a importante información sobre el voto por correo y en persona. #Decision2020 🇺🇸🗳 www.telemundohouston.com/noticias/decision/