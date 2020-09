[Video]: Azafata de Allegiant saca a un anciano del avión tras reclamo por uso de máscara del COVID-19

La aerolínea ALlegiant Air está bajo fuego luego de que un video viral mostrara a una azafata sacando a un pasajero anciano de uno de sus aviones, tras una disputa sobre la máscara facial que llevaba.

Aunque la aerolínea le dijo a The Washington Post que sacó al hombre del vuelo el Día del Trabajo, que partía de Punta Gorda, Florida, por “hacer declaraciones amenazantes a la asistente de vuelo”, las imágenes del incidente captadas por un teléfono celular, sugieren lo contrario.

En varios videos publicados en redes sociales, se ve a una asistente de vuelo en el pasillo del avión mientras se enfrenta al hombre, quien está sentado.

We earned the highest score for COVID-19 traveler safety in a recent ranking of North America's airlines! Safe Travel Barometer conducted the independent audit, evaluating more than 150 airlines. Check out @TravelPulse's article about the study here: https://t.co/FM5AZ2LsAR! pic.twitter.com/hOHK03P7DB — Allegiant (@Allegiant) September 2, 2020

Se la oye pedirle al pasajero varias veces que salga, antes de amenazar con involucrar a la policía, según imágenes anónimas publicadas en Storyful.

“Necesito que salga o traeré a la policía”, le dice la empleada, (que lleva un chaleco rosa), al hombre en cuestión, según se documenta en el clip.

El video de Storyful muestra al hombre explicando que solo le pidió a la asistente que se pusiera la mascarilla. Tanto el pasajero como la asistente de vuelo llevan máscaras en ese momento.

“Solo le pedí a alguien que se pusiera la mascarilla, eso es todo lo que hice”, expresó el pasajero, mientras suplica hablar con el capitán.

⁦@Allegiant⁩ the best way for all of us to deal with YOUR company’s and staffs lack of self discipline is simply to NOT FLY YOUR AIRLINE EVER AGAIN. GET IT? You won’t be missed. https://t.co/ECSvpawz3A — inatwit (@inatwittoday) September 7, 2020

Se pueden escuchar a otros pasajeros de Allegiant de fondo ofreciendo su apoyo al hombre, y muchos expresan que se le debería permitir quedarse.

Una persona exclama: “esto es terrible”, ya que el hombre finalmente es escoltado y sacado del avión, mientras que otra persona se lamenta y dice: “eso no está bien, eso es ridículo”.

Tras las denuncias, Allegiant dijo que el hombre hizo persistentes “declaraciones amenazadoras a la asistente”, según The Washington Post.

Allegiant Air afirmó en una declaración por correo electrónico a The Washington Post que la disputa, ahora viral, se originó en la “sesión informativa de seguridad previa al vuelo”.

El hombre primero “se volvió perturbador” durante ese tiempo, la aerolínea dijo en su reclamo, y “persistió en hacer declaraciones amenazantes a la asistente de vuelo, hasta el punto de acosarla”, informó The Post.

El periódico también señaló que el pasajero fue “acomodado en otro vuelo de salida”.

Passenger removed after allegedly asking flight attendant to wear face mask https://t.co/kfBMl0EZP6 — KTVU (@KTVU) September 8, 2020

Newsweek agregó que la aerolínea también expresó que la asistente de vuelo solo bajó brevemente su mascarilla para hablar “para que se pudiera entender la sesión informativa”.

De acuerdo con la política de mascarillas de la aerolínea, todos los “clientes” de Allegiant deben cubrirse la nariz y la boca “en todo momento”.

Las máscaras pueden quitarse “brevemente” mientras comen o beben, mientras que los niños menores de 2 años están exentos, advierte la política de la compañía.

Muchos han recurrido a las redes sociales para criticar la conducta de la aerolínea

Cuando empezaron a circular en línea clips del encuentro del Día del Trabajo, muchas personas acudieron a Twitter y otras plataformas para compartir sus opiniones sobre la conducta de la aerolínea.

El usuario de Twitter @ peter61809160 publicó un clip ahora viral del incidente del 7 de septiembre con la leyenda: “Aerolínea sacó a hombre esta mañana desde Punta Gorda Florida, porque le preguntó a la asistente de vuelo por qué tenía que usar una máscara y ella no tenía que usarla”.

El clip de aproximadamente 10 segundos, que captura el final del encuentro entre el pasajero y la asistente de vuelo, ha obtenido desde entonces más de 4.000 vistas. También ha inspirado una amplia gama de respuestas.

Si bien muchos se apresuraron a criticar a Allegiant Air, otros expresaron su incredulidad por la conducta de la empresa.

A continuación se muestran algunas de las reacciones del público en Twitter:

In other words, the little peasant people must do what we say because you are a turd. Time for more oversight of airlines. #Allegiant Air passenger removed for 'disrupting' flight after allegedly asking flight attendant to wear face maskhttps://t.co/X1IZpMhpHX — Jonald Trumper (@JonaldTrumper) September 8, 2020

Passenger removed after allegedly asking flight attendant to wear face mask https://t.co/kfBMl0EZP6 — KTVU (@KTVU) September 8, 2020

Note to self…never book a flight on Allegiant Air. ⁦⁦@AllegiantTravel⁩ https://t.co/lUMFUdWA6a — Pollyanna (@hummingbird_526) September 7, 2020

I can guarantee no one complained they couldn't hear the announcement. No one pays attention. @allegiant is full of shit. Allegiant Air passenger removed for 'disrupting' flight after allegedly asking flight attendant to wear face mask https://t.co/NS2YLGgwml #SmartNews — Mashin' Potatoes (@EricGa) September 8, 2020

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com