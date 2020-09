Trump pide a simpatizantes votar dos veces: es ilegal, entonces ¿por qué pidió eso? [VIDEO]

El presidente Donald Trump sugirió a los votantes de Carolina del Norte que deberían votar dos veces, después de que un periodista le preguntara si confiaba en el sistema de votación ausente del estado, según informó Politico.

La respuesta de Trump fue que la gente debería votar dos veces, una vez en ausencia y otra en persona: “Si recibe las boletas no solicitadas, envíelas y luego asegúrese de que cuenten. Y luego, si no se tabula, vote. Simplemente vote”, dijo Trump, indicando que la gente va a votar en persona.

Los comentarios de Trump provocaron indignación, especialmente porque ha acusado a demócratas y candidatos demócratas de fraude electoral en múltiples ocasiones.

El último caso de alto perfil de fraude electoral en Carolina del Norte ocurrió cuando el candidato republicano Mark Harris fue acusado de contratar a alguien para recolectar votos para él durante las elecciones intermedias de 2018. Fue acusado de fraude electoral, informó el New York Times.

Trump le dijo a los habitantes de Carolina del Norte que “no pueden dejar que les quiten su voto”.

Trump estaba en Carolina del Norte para designar a Wilmington, Carolina del Norte, como la “primera ciudad estadounidense del patrimonio de la Segunda Guerra Mundial”. Durante sus comentarios, Trump dijo: “Con esta designación, declaramos con orgullo que, en Estados Unidos, no derribamos el pasado, celebramos a nuestros héroes, apreciamos nuestra herencia, preservamos nuestra historia y construimos un futuro”.

Durante la ceremonia, Trump reconoció a varios veteranos de la Segunda Guerra Mundial y también elogió la defensa del “estado de derecho”.

Eso hizo que sus declaraciones a la prensa sobre la votación fueran mucho más irónicas cuando, en ese mismo viaje, alentó a los habitantes de Carolina del Norte a votar dos veces, en caso de que sus boletas de voto ausente no se contaran, lo cual es un fraude electoral y una violación grave de la ley.

“Tenían algunas encuestas interesantes. No lo sé, ¿me gusta? ¿No me gusta? Supongo que probablemente sí. Pero dicen que no importa lo que sea, hay más votos para Trump porque mucha gente dice: “Déjenme en paz, voy a votar de la manera que quiero votar y luego van y votan por Trump”, dijo.

“En sus boletas, si obtiene las boletas no solicitadas, envíelas y luego vaya y asegúrese de que se cuente, y si no se tabula, usted vote. Solo vote. Y luego, si tabularon muy tarde, lo que no deberían estar haciendo, verán que el voto, al final no contará. Entonces, envíelo temprano y luego vaya a votar. Y si no está tabulado, vote y el voto va a contar”,agregó Trump.

“No puede permitir que le quiten su voto. Esta gente está jugando a la política sucia, a la política sucia. Entonces, si tiene una boleta de voto ausente, o como yo la llamo, una boleta solicitada, envíela. Pero yo (la revisaría), en cualquier caso, iría, la seguiría y votaría. Y todos aquí quieren votar. Todos votamos a la antigua. Saben, votamos en la Primera Guerra Mundial. Votamos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial ahora mismo. Pero votamos en la Segunda Guerra Mundial”, mencionó.

“Y hoy, quieren dar a todos los votos. Y en todos los lugares donde lo han hecho, ha sido un desastre. No saben dónde están. No saben a quién se los envían. Es algo terrible. Siga su boleta y vote. Es muy importante. Creo que todo el mundo lo entiende. Cuídense, Carolina del Norte. Tenemos que ganarlo a lo grande. Entonces, tenemos un grupo: hemos subido siete (puntos) en Georgia. Estamos mucho en todas partes; Pienso, (por) mucho, en todas partes”, dijo.

Después de ganar las elecciones presidenciales anteriores, Trump afirmó que “millones de personas votaron ilegalmente”, lo que le valió cuatro “Pinochos” de los verificadores de hechos del Washington Post y más tarde, su misma afirmación recibió una calificación de “Pantalones en llamas” de PolitiFact.

Según NPR, ha hecho los mismos comentarios antes durante los períodos intermedios, afirmando que millones de personas votaron ilegalmente en California al votar dos veces: “En muchos lugares, como California, la misma persona vota muchas veces; probablemente hayan oído hablar de eso”, dijo Trump. “A ellos siempre les gusta decir ‘oh, eso es una teoría de la conspiración’, no una teoría de la conspiración, amigos. Millones y millones de personas”.

Como informó Heavy anteriormente, votar por correo tiene ventajas y desventajas. Puede privar del derecho al voto a los votantes rurales, así como a los votantes en tierras tribales y también puede generar tiempos de espera más largos para obtener resultados. Sin embargo, varios estudios han encontrado que votar por correo ha aumentado la participación de votantes entre los votantes étnicos y económicamente diversos y que también ahorra dinero a los estados a largo plazo.

Trump y los miembros de su gabinete, incluido el vicepresidente Mike Pence, han votado por correo varias veces, informó el Times.

¿Puede votar dos veces si cree que su voto original podría no contarse?

Incluso si no está seguro de que se contó su boleta original, no puede simplemente votar dos veces solo para “asegurarse”; debe comunicarse con un miembro de la junta electoral estatal y/o consultar el sitio web de su estado (sitio web de votación de Carolina del Norte) para confirmar que se recibió una boleta de voto ausente.

Sin embargo, votar dos veces es ilegal y puede aumentar innecesariamente la carga de los trabajadores electorales si reciben una oleada de boletas duplicadas, lo que hace que el proceso de tabulación tome más tiempo, tal como Trump dijo que no debería hacerse, en sus comentarios anteriores.

Los comentarios de Trump han sido criticados porque es ilegal votar dos veces intencionalmente, tanto bajo la ley estatal como federal. Esto es lo que dice la ley federal sobre la votación dos veces, según la Universidad de Derecho de Cornell: “Quien vote más de una vez en una elección mencionada en el párrafo (2) será multado con no más de $10,000 o encarcelado por no más de cinco años, o ambos”.

Ese estatuto continúa estableciendo que esta prohibición se refiere a cualquier elección presidencial y del Congreso, incluidos los delegados de los territorios, como Puerto Rico. Sin embargo, señala que “el término ‘votar más de una vez’ no incluye la emisión de una boleta adicional si todas las boletas anteriores de ese votante fueron invalidadas”.

La ley del estado de Carolina del Norte, como se detalla en la página web del condado de Jones, es aún más explícita: “Para cualquier persona con (la) intención de cometer un fraude, se registre, o vote en más de un precinto o más de una vez, o para inducir otro para hacerlo, en la misma primaria o elección, o para votar ilegalmente en cualquier primaria o elección “.

