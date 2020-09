Trump le dijo a Bob Woodward que “el virus no tiene nada que ver” con él

Bob Woodward recibió una primicia. El renombrado periodista, quien tuvo sus inicios siendo parte del dúo responsable de descubrir el escándalo del Watergate que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon, desde entonces ha ganado dos premios Pulitzer y ha escrito libros con superventas sobre nueve presidentes en su ejercicio, incluido Donald Trump.

Su próximo libro sobre el presidente Trump llamado, “Rage”(Rabia), se publicará el 15 de septiembre, pero en una lectura temprana del Washington Post, el periódico informó que Trump admitió que al principio de la pandemia del coronavirus “restó importancia” a la gravedad de la situación para evitar el pánico. Esa conversación se grabó y se puede escuchar, junto con otras, en un artículo del Washington Post, pero también, en el Twitter del corresponsal principal del Congreso de CNN, Manu Raju.

Trump le dijo a Woodward que minimizó la amenaza del coronavirus. “Siempre quise restarle importancia. Todavía me gusta restarle importancia porque no quiero crear un pánico”, dijo el presidente.

Trump tells Woodward he played down the threat of the coronavirus.

"I wanted to always play it down. I still like playing it down because I don't want to create a panic."

He also tells Woodward that "plenty of young people" are vulnerable — different from his public message pic.twitter.com/fJZUZtJTIv

— Manu Raju (@mkraju) September 9, 2020