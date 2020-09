Manifestante se prende fuego accidentalmente en las protestas de Portland [VÍDEO]

Continúan las protestas anti raciales en Portland, Oregón. Los enfrentamientos entre la policía local y los manifestantes del movimiento Black Lives Matter cada vez es más fuerte, dejando en este estado varios actos de violencia que se han difundido por medio de las redes sociales.

You can see the Portland protester running around with their legs on fire at the beginning of this videopic.twitter.com/O6b1fC0OHq — Mike Baker (@ByMikeBaker) September 6, 2020

Footage from #PortlandRiots: #Police march towards #Rioters using crowd control measures as demonstrators fire explosives towards the officers. pic.twitter.com/tvlbzCfAgd — The Epoch Times (@EpochTimes) September 7, 2020

Durante todo el fin de semana, los manifestantes de la organización Black Lives Matter, han rechazado los actos de violencia que ha sufrido la comunidad afroamericana a manos de la policía en Estados Unidos. Fue precisamente en este estado, donde unas semanas atrás un hombre de color fue asesinado tras recibir un disparo en el pecho en una manifestación entre simpatizantes de Donald Trump y los activistas de Black Lives Matter. Acto que ha causado gran indignación en la comunidad, quienes se han pronunciado aún más ante estos hechos, desatando las manifestaciones y constantes ataques entre los habitantes y la policía, creando una gran tensión en las últimas horas.

Portland Police arrested an antifa black bloc militant in north Portland. They yank off her black mask. #PortlandRiots pic.twitter.com/A2BuAwk7Hx — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 5, 2020

Los disturbios de este domingo obligaron a los agentes de policía a cerrar las calles y tratar de controlar a los manifestantes durante la protesta. En medio del caos se comenzaron a detonar bombas molotov y gases lacrimógenos para dispersar a la comunidad. En medio de esto, un hombre de gorro rojo quedó captado en videos cuando una de estas bombas le explota muy cerca de sus piernas lo que causa que se prenda en llamas. En medio de la desesperación el sujeto se arroja al suelo e intenta quitarse sus zapatos. Unos segundos demasiado angustiantes para las personas que estaban grabando la escena, quienes no dudaron en ayudar al hombre, para apagar el fuego. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y la persona no sufrió quemaduras graves.

A man just got lit on fire. Chaotic night in Portland already #PortlandRiots #Portland pic.twitter.com/iWOP0is6MQ — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 6, 2020

Aquí se puede ver el momento en el que el hombre se prende en llamas desde otro ángulo:

Graphic: #Antifa rioters throw a Molotov cocktail in direction of police in SE Portland. It lands next to people, setting one on fire. Video by @TaylerUSA. #PortlandRiots pic.twitter.com/NJfEURKfkC — Andy Ngô (@MrAndyNgo) September 6, 2020

La policía local consideró esta manifestación como ‘no autorizada’ por ello se vieron obligados a responder con disparos de granadas, detonadores y munición no letal para intentar frenar a los manifestantes.

De acuerdo al portal Eje central una de las manifestantes les habría dicho que “Es la centésima manifestación de Black Lives Matter en Portland desde la muerte de George Floyd y querían impedirnos manifestarnos. Pero es nuestro derecho constitucional de estar aquí y de manifestarnos”, dijo Kay, una joven de 20 años quien de acuerdo al medio tenía los ojos enrojecidos por los gases.

Detenidos en los disturbios de Portland

El Departamento de Policía de Portland informó que se registraron 59 arrestos en la noche del sábado cuando los manifestantes arrojaron a las autoridades piedras y bombas incendiarias.

En la noche del domingo, otras 15 personas más fueron detenidas. Los manifestantes prendieron fuego a colchones y alteraron el orden público. De acuerdo a la policía, no resultaron heridos, pero si se efectuó el arresto de estar 15 personas por cargos como arremeter contra un oficial público, alteración del orden público y posesión de dispositivos peligrosos.

Fire bombs were thrown at officers, injuring at least one community member. Police are trying to restore peace and order for the safety of this neighborhood. https://t.co/V3UOCR6Bc4 — Portland Police (@PortlandPolice) September 6, 2020

Trump reclama ‘Ley y Orden’

Luego de que Portland fuera un caos durante estos cinco días de protesta –que aún continúan– el presidente Donald Trump se pronunció por medio de Twitter haciendo mención al video del hombre que intenta apagar el fuego de su cuerpo con un mensaje que decía: “Estas son las ‘protestas pacíficas’ demócratas. Enfermo” afirmó el mandatario.

These are the Democrats “peaceful protests”. Sick! https://t.co/8NpRepi8UY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020

A su vez en otro tweet, felicitó a la policía de Portland por hacer un buen trabajo tras el arresto de las personas y dispersar la manifestación. Siempre bajo el lema: Ley y orden.