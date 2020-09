COVID-19: Nuevo estudio culpa a restaurantes de propagación del coronavirus

Las personas que dieron positivo por COVID-19 tenían el doble de probabilidades de haber informado haber cenado en un restaurante, bar o cafetería, que las que dieron negativo por coronavirus, según informó un nuevo reporte.

El estudio, publicado en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 11 de septiembre, se llama “Exposiciones comunitarias y por contacto cercano asociadas con COVID-19 entre adultos sintomáticos ≥18 años en 11 centros de atención médica para pacientes ambulatorios -Estados Unidos”.

Los hallazgos de una investigación de casos y controles de pacientes ambulatorios sintomáticos de 11 centros de atención médica de EE.UU. encontraron que el contacto cercano con personas con COVID-19 conocido, o ir a lugares que ofrecen opciones para comer y beber en el sitio, se asociaron con casos positivos del COVID-19.

Los adultos con resultados positivo en la prueba del SARS-CoV-2 tenían aproximadamente el doble de probabilidades de haber informado haber comido en un restaurante, que aquellos con resultados negativos en la prueba del SARS-CoV-2.

¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? | AFP AniméEuropa, con más de 90.000 decesos, no debe bajar la guardia pese al deseo de levantar el confinamiento, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues aún sigue propagándose el coronavirus. Actualización de la videografía sobre cómo se contagia el nuevo coronavirus. Subscribe to AFP and activate your notifications to get the latest news… 2020-04-16T18:48:56Z

Los hallazgos del estudio se producen cuando los estados y los municipios continúan lidiando con la forma de abrir restaurantes en medio de una pandemia, con cierta capacidad limitada y que requieren otras medidas de seguridad.

El estudio analizó otras actividades y no encontró el mismo riesgo

Se dijo que aproximadamente la mitad de todos los participantes informaron comprar y visitar a otras personas dentro de una casa (en grupos de ≤10 personas) en ≥1 día durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. No se observaron diferencias significativas en el análisis bivariado entre casos-pacientes y controles-participantes en sitios de compras. Reuniones con ≤10 personas en un hogar, ir a una oficina, ir a un salón, reuniones con> 10 personas en un hogar, ir a un gimnasio, usar el transporte público, ir a un bar/cafetería o asistir a la iglesia/reunión religiosa, no presentó los mismos niveles.

El estudio insta a los restaurantes a encontrar formas de minimizar la exposición, ya que las personas se quitan las máscaras para comer y beber.

El hecho de que usted, indicando lo obvio aquí, no pueda comer o beber con una máscara, aumenta las posibilidades de exposición.

“Comer y beber en el lugar en lugares que ofrecen tales opciones, pueden ser factores de riesgo importantes asociados con la infección por SARS-CoV-2. Los esfuerzos para reducir las posibles exposiciones donde el uso de mascarillas y el distanciamiento social son difíciles de mantener, como el comer y el beber, deben considerarse para proteger a los clientes, empleados y comunidades”, concluyó el estudio.

Cae confianza en información sobre el COVID-19 en EE.UU. | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. La encuesta de Kaiser Family Foundation reveló que el 62% de los encuestados está preocupado por las presiones políticas que puede haber detrás de los laboratorios o de la FDA para la aprobación de una vacuna próximamente. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder… 2020-09-12T00:17:47Z

El estudio culpó a las exposiciones de la comunidad por la propagación del COVID-19, y escribió: “Las exposiciones de la comunidad y los contactos cercanos continúan impulsando la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Los CDC y otras autoridades de salud pública recomiendan estrategias comunitarias de mitigación para reducir la transmisión del SARS-CoV-2”.

Algunas de las personas que han dado positivo al COVID-19, habían cenado al aire libre. No solo las comidas en el interior pueden ser un riesgo.

“Los pacientes de casos tenían más probabilidades de haber informado haber cenado en un restaurante (cualquier área designada por el restaurante, incluidos los asientos en el interior, el patio y el exterior) en las 2 semanas anteriores al inicio de la enfermedad que los participantes de control”, informó el estudio.

Coronavirus: temen nueva ola de contagios COVID-19 en Nueva York | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Nueva York cuenta con el menor número de contagios desde que comenzó la pandemia, pero expertos temen que resurjan nuevos casos tras la aglomeración de personas en bares y restaurantes. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la… 2020-06-27T23:30:37Z

“Restringiendo el análisis a los participantes sin contacto cercano conocido con una persona con COVID-19 confirmado, los casos-pacientes eran más propensos a reportar haber comido en un restaurante o ir a un bar/cafetería que los participantes de control. Las exposiciones y actividades en las que el uso de mascarillas y el distanciamiento social son difíciles de mantener, incluido ir a lugares que ofrecen comida o bebida en el lugar, podrían ser factores de riesgo importantes para adquirir COVID-19. A medida que las comunidades reabren, se deben considerar los esfuerzos para reducir la posible exposición en lugares que ofrecen opciones para comer y beber en el lugar, para proteger a los clientes, empleados y comunidades”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com