La respuesta del Gobierno de Miami tras la demolición de la casa de un anciano: ¿qué alegan las autoridades?

El caso del anciano Michael Hamilton instaló la polémica entre los habitantes de la ciudad de Miami. El hombre de 70 años acusa al gobierno por haberlo dejado en la calle. Las autoridades tomaron la polémica decisión de demoler su casa alegando que había riesgo de derrumbe.

Hamilton se quejó contra la alcaldía por haberlo obligado a dormir en la calle en plena pandemia de coronavirus. Los medios se hicieron eco de su desgarrador testimonio. Pasó dos días alojado en lo que antes era su patio, ahora tomado por los escombros que dejaron las máquinas enviadas por el Departamento de Construcción.

Un contrapunto entre lo que dice Hamilton y lo que dicen las autoridades es tema de conversación entre los portales de Miami. El anciano asegura que el 18 de agosto encontró colgado en la puerta de su casa un cartel que anunciaba la demolición para dentro de los próximos diez días. Se comunicó al número de teléfono consignado en el anuncio. Según su testimonio, consiguió dar con René Díaz, jefe de la división Estructuras Inseguras.

Michael Hamilton grew up in the home at a time when the community did not have many residents who looked like him, and Miami was just beginning to racially integrate.

He was among the first Black kids to attend Allapattah Junior High School, he said. pic.twitter.com/SPIvjT4rv8

— Miami Herald (@MiamiHerald) August 30, 2020