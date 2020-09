Arrestan a hombre de Florida acusado de matar a su madre tras pelear por un jugo y el auto

Como Luis Martin Pages identificaron las autoridades al hombre de Florida acusado de disparar y matar a su madre, identificada como Miriam González, en su casa de North Miami Beach, en hechos ocurridos el 6 de septiembre.

Según el Departamento de Policía de North Miami Beach, Pages admitió haberle disparado a su madre. Pages le dijo a la policía que la pelea con González comenzó después de que ella se negó a permitirle tomar prestado su vehículo, informó WTVJ-TV. Un portavoz del departamento confirmó por correo electrónico que la policía no conocía a Pages antes de este tiroteo.

Luis Pages y su madre discutieron sobre el auto, el jugo de naranja y el control remoto del aire acondicionado, antes de que él le disparara, dijo la policía.

Pages había estado viviendo con González en su casa en Hialeah, que se encuentra en el área metropolitana de Miami, durante aproximadamente un mes. El hermano de González le dijo a WTVJ-TV que los dos “siempre discutían”.

Pero la tensión aumentó el 6 de septiembre. Según el informe de arresto obtenido por la afiliada de NBC, Pages está desempleado y quería buscar trabajo ese día. Tenía la esperanza de utilizar el coche de su madre, pero ella se negó a prestárselo. Según Pages, González insistió en que la mayoría de los negocios estaban cerrados por el feriado del Día del Trabajo.

El argumento luego pasó a los artículos para el hogar. WPEC-TV, citando a la policía, informó que González tiró un cartón de jugo de naranja después de que Pages lo sacó del refrigerador para beberlo. También discutieron por el control remoto del aire acondicionado, dijo Pages a la policía.

El joven le dijo a la policía que su madre agarró un cuchillo y lo amenazó, según el informe de arresto citado por WTVJ-TV. Pages dijo que disparó y disparó contra su madre varias veces, vaciando el arma.

Según los investigadores, Pages les dijo que después quiso dispararse a sí mismo, pero ya había usado todas las balas. En su lugar, llamó al 911.

Pages estaba “histérico” en el teléfono con el despachador, informó WSVN-TV. Después de que la policía llegó al lugar, volvió a confesar el crimen y les dijo a los oficiales: “Llévenme a la cárcel”. González fue declarado muerta en el lugar.

El hombre fue arrestado y registrado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight en Miami poco después de la medianoche del 7 de septiembre, según muestran los registros de los reclusos. Ha sido acusado de asesinato en segundo grado.

Según los registros disponibles en el sitio web del Secretario de Tribunales del Condado de Miami-Dade, el juez decidió no otorgar la fianza. Se asignó al caso de Pages un abogado de la oficina del defensor público. Heavy quiso obtener un comentario sobre el caso, pero aún no ha recibido respuesta.

Pages, a través de su abogado, presentó una declaración escrita de “no culpable”. Renunció a su derecho a una conferencia previa al juicio. No está claro cuándo volverá a comparecer Pages ante el tribunal.

Los registros judiciales en los condados de Miami-Dade y Broward revelan cargos de delitos menores anteriores contra Pages. En noviembre de 2014, fue arrestado por resistirse a un oficial sin violencia. El caso se cerró un mes después. El expediente judicial no indica si Pages pagó una multa, lo que sugiere que el caso pudo haber sido desestimado.

El nombre de Pages también aparece en una búsqueda separada en el sitio del Secretario de Tribunales del Condado de Broward por una infracción de tráfico. Fue citado en octubre de 2018 por no presentar prueba de seguro. Según la citación, Pages tenía una licencia de conducir comercial que vencía en 2019. Este caso también parece haber sido desestimado.

El informe de arresto de la policía de North Miami Beach enumeró a Pages como desempleado. No está claro cuánto tiempo estuvo sin trabajo, pero los registros públicos en el sitio web del Secretario de Estado de Florida muestran que anteriormente operaba su propio negocio.

Pages figuraba como agente registrado de una empresa llamada “Pages & Castellanos Inc.” La empresa se registró en el estado, en mayo de 2017, pero se disolvió dos años después.

Otra empresa que lleva el nombre de Pages llamada “Pages Auto Transport Inc” se registró en el estado en marzo de 2016. Se disolvió menos de un año después.

