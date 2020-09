Joe Biden : Guiño al voto afroamericano

Otra víctima más se suma a la fuerza excesiva y abuso policial en contra de comunidad afroamericana

Mientras que las protestas en contra del racismo no paran, otra denuncia se presenta tras el abuso policial al que fue sometido un joven afro de 18 años, quien murió por impactos de bala el pasado miércoles a manos de la policía en Washington D.C. Este caso se suma a los actos más recientes de violencia policial en contra de la población negra como la de Daniel Prude en Nueva York, George Floyd en Minneapolis y Jacob Blake en Wisconsin, las cuales han desencadenado una serie de protestas cuyo lema ha sido “las vidas negras también cuentan”.

En todo este mar de indignación y revueltas que ha provocado este incendio racial, los desordenes y enfrentamientos con la policía no se han hecho esperar en estos estados, siendo Kenosha en Wisconsin uno de los epicentros más agitados donde la población por varios días se alzó en protestas desbordadas de incendios, saqueos, violación al toque de queda y demás actos catalogados como vandálicos y de terrorismo por parte del mandatario de la Casa Blanca Donald Trump, quien viajó a Kenosha pese a la petición del gobernador demócrata de Wisconsin Tony Evers, quien le pidió reconsiderar su visita.

“Me preocupa que su presencia solo obstaculice nuestra sanación. Me preocupa que su presencia solo retrasara nuestro trabajo para superar la división y avanzar juntos” Escribió Evers a Trump.

Ahora bien, todo este escenario y los acontecimientos surgidos por la protesta racial han hecho que los dos candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden centren su atención y conquista de electores en este tema.

Mientras que Donald Trump obviara la petición del gobernador de Wisconsin y anticipara su visita como jefe de estado el pasado martes, en la que manifestó todo su apoyo y respaldo a soldados reservistas de la guardia nacional por su presencia en la contención de los disturbios, avivó aún más los ánimos entre los habitantes de Kenosha. Trump también hizo una serie de declaraciones que no fueran bien recibidas, las cuales dieron la oportunidad al candidato Demócrata Joe Biden quien visitó este jueves la ciudad, de ser bienvenido por sus habitaciones y acogido por parte de la familia de Jacob Blake, a quienes les manifestó palabras muy solidarias, esperanzadoras y de reconciliación. “Ahora lo que debemos hacer es curar heridas, debemos unir, no separar” dijo Biden en declaraciones recogidas por ABC.

While my position on visits to our state this week hasn't changed, what I saw from Joe today was a stark contrast to what I saw from President Trump earlier this week. Joe made it clear that he's the leader we need to bring kindness, respect, and empathy back to the White House.

La oportunidad de conquista de voto del demócrata se vio marcada en conversaciones con votantes de una iglesia luteriana, en donde señaló al actual presidente de aumentar el conflicto “dando legitimidad a la cara más oscura de la naturaleza humana. Denunciando un racismo institucional vivo desde hace 400 años en EE. UU”.

Las posiciones y la actitud de los dos candidatos en esta visita dejan ver el contraste entre ambos, marcando grandes diferencias. Donald Trump mantiene su posición de mano firme y fiel defensor de “la ley y el orden”. Además, de referirse en varias oportunidades hacia su contrincante como una persona débil frente a los actos de crimen y violencia, catalogándolo de “falto de energía” y estar en contra de la policía.

Por su parte Biden se presenta con un discurso más pacifista, queriendo ‘unir a la gente y ser una influencia positiva’ para ellos. Estas palabras han sido recibidas de mejor manera por parte de los electores, quienes en estos momentos y faltando solo dos meses para elecciones de noviembre, posicionan a Biden en la delantera en las encuestas. El demócrata lidera con un 51% frente al 43% de intención de voto hacia Donald Trump a nivel nacional, y según una última encuesta de CNN en los estados clave, Biden arraza con un 50% frente al 45% de Trump.

#JacobBlake's sister Letetra Wideman on @JoeBiden's visit: "Before we could even bring out some of the points that we wanted to speak with him about, he already brought those to the table. He wasn't just there for comfort, he was there for a purpose and I appreciate that." pic.twitter.com/61KDaHDJon

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 4, 2020