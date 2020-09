Registran gran incendio en Beirut, un mes después de la devastadora explosión [VÍDEOS]

Cinco semanas después de la gran explosión que provocó la destrucción del puerto de la capital libanesa y sus alrededores, dejando un saldo de múltiples daños, muertos y heridos a causa de esta tragedia, este jueves se conoció un nuevo incendio que azota nuevamente a Beirut. El fuego se presentó en un almacén del puerto donde se depositaba aceite y neumáticos, tal y como informó el Ejército libanés por medio de su cuenta de Twitter “se produjo un incendio en un almacén de aceites y neumáticos en el mercado libre de impuestos del puerto de Beirut”.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D — Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020

La columna de humo fue visible desde diferentes puntos de la ciudad en donde los bomberos y la Defensa Civil libanesa se encuentran extinguiendo el fuego. De acuerdo a una fuente militar, la cual pidió no ser identificado, aseguró a Efe que se trataría de dos incendios, uno separado del otro y que según los primeros reportes no se habría originado de manera natural.

Por su parte el director de funciones del puerto, Bassem al-Kaissi, declaró a MTV que el “incendio en el puerto de Beirut lo ha causado la ignición de aceites de fritura antes de propagarse a los neumáticos. Pero no sabemos si la causa fueron las altas temperaturas o si se trata de un error humano, es muy pronto para saberlo. El incendio en la zona franca del puerto está lejos del contenedor de fósforos. El fuego se extiende hacia el puente Charles Helou y no hacia el mar”, afirmó Kaissi.

The sheer incompetence of the #Lebanon state is staggering. Second fire in the port since the #BeirutBlast. Once again, firefighters sent in without knowing cause of fire. Official statements late and don’t inspire confidence. pic.twitter.com/GQwHcUep43 — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020

De igual manera las autoridades locales han cerrado las vías cerca al puerto para evitar algún tipo de accidente, y los servicios de protección civil fueron enviados al lugar de los hechos para controlar el suceso. En cuanto al ejército, se desplegaron helicópteros para intentar apagar las llamas. Los videos se conocieron por medio de las redes sociales, en donde los trabajadores del puerto se podían ver corriendo por el pánico y la gente gritando “¡huyan, huyan, todos!”.

Por el momento no se registran heridos y se ha descartado “cualquier riesgo de explosión”, tal y como lo aseguró el secretario general de la Cruz Roja libanesa George Kettaneh, al medio Al Jadeed.

A huge fire has broken out at #Beirut's port, just over a month after a massive explosion

Officials say the fire started in a store of oil and tires, but the cause is unknown. #Lebanonexplosion #BeirutBlast pic.twitter.com/jobFAckMhN — Omkar Waghadkar (@OmkarWaghadkar) September 10, 2020

La gigante humareda negra ocasionó el pánico entre los habitantes, quienes todavía se encuentran traumatizados por la explosión de un cargamento de nitrato de amonio que ocurrió el pasado 4 de agosto en esta misma zona, dejando un saldo de 191 muertos, más de 6.500 heridos y cerca de 300.000 personas sin hogar.