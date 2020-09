Anthony Fauci pide cautela durante ‘Labor Day’ para evitar aumento de casos de Covid-19 en el país

Este lunes 7 de septiembre se celebra el ‘Día del Trabajo’ en Estados Unidos, este será el último feriado del verano para darle la bienvenida al otoño. Durante ‘Labor Day’ los ciudadanos se reúnen para compartir con sus familias y amigos en los jardines de sus casas, muchas marcas reconocidas suelen hacer las mejores rebajas de sus productos y los bares se llenan por completo. Por ello el Dr. Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país y médico de la ‘Casa Blanca’ lanzó una advertencia a todos los norteamericanos.

El Dr. pidió a la ciudadanía no bajar la guardia y ser prudentes durante el fin de semana del Día del Trabajo para no aumentar los casos de coronavirus en el país. Aunque el presidente Donald Trump es positivo y cada vez se muestra más seguro de que la pandemia está llegando a su etapa final, Fauci fue claro y dijo que el comportamiento de los estadounidenses durante ‘Labor Day’ marcará si hay o no una expansión del virus para los próximos meses. De acuerdo a la Unión Americana por día se registran casi 40 mil casos, una cifra que preocupando demasiado al médico.

Aunque el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas no dice que hay que permanecer encerrados en su totalidad, si pidió precaución y tomar las medidas de bioseguridad correspondientes para no generar más casos por positivos por coronavirus. Esto teniendo en cuenta que en las fechas de ‘Memorial Day’ y ‘4 de julio’ se registró un alza de contagios. Situación que quieren evitar en el Día del Trabajo.

En declaraciones recogidas por el Diario As, Fauci dijo que “Sabemos por experiencia previa a medida que se adentra un fin de semana festivo, el 4 de julio, Día de los Caídos, hay una tendencia de la gente a ser un poco descuidada con respecto a las medidas de salud pública. Quiero aprovechar esta oportunidad para casi suplicarle a la gente de este país que se dé cuenta de que todavía necesitamos rodear esto con nuestros brazos y reprimir este tipo de oleadas que hemos visto” dijo el médico.

Además, Anthony Fauci invitó a la ciudadanía a pasar un buen fin de semana teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad. “Puedes tener un fin de semana agradable, haciendo las cosas fundamentales de las que hablamos todo el tiempo, mascarillas, distancia, evitar multitudes, permanecer al aire libre si es posible y lavarse las manos con frecuencia”.

“You want to be part of the solution, not part of the problem.” Dr. Anthony Fauci warned that carelessness about COVID-19 over Labor Day weekend could trigger a spike in cases. pic.twitter.com/nRofjrdTXE

Aunque la advertencia de manejar prudencia durante el fin de semana feriado fue para todos, el medico Anthony Fauci hizo énfasis especialmente a los residentes de los estados de Illinois, Indiana y cuatro más.

De acuerdo a una entrevista con Bloomerang, el doctor dijo que “Hay varios estados que están en riesgo de presentar aumentos. Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Arkansas, Missouri, Indiana, Illinois, por mencionar algunos. Esos estados están comenzando a tener un aumento en el porcentaje positivo de sus pruebas; eso generalmente predice que habrá un problema”, afirmó.

Lo que respecta al estado de Illinois, los funcionados de salud informaron que se presentaron 1.360 nuevos casos de contagios del virus y un total de 25 fallecidos. Esto aumento las cifras totales de este estado a 240 mil casos confirmados desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Según afirmó Telemundo Chicago.

Heading into Labor Day weekend, Dr. Anthony Fauci says, "Our concern right now is that there are a number of states … the Dakotas, Montana, Michigan, Minnesota and others who are starting to have an uptick in what we call percent positive of testing" pic.twitter.com/DnTm3o25qF

— CNN Politics (@CNNPolitics) September 4, 2020