Estados Unidos pretende tomar muestras de ADN y escanear el iris de migrantes

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que planea extender los métodos de recolección de datos biométricos requeridos a los inmigrantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) completaría esta información obteniendo pruebas de ADN, escaneo facial y del iris y reconocimiento de voz para aquellas personas que soliciten vivir o trabajar en el país americano.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos – DHS no publicó ni dio detalles sobre este documento, BuzzFeed News pudo obtener acceso al borrador de la propuesta que estaría planteando el Gobierno Estadounidense.

Tal y como reportó este martes Hamed Aleaziz periodista de inmigración de BuzzFeed News, se conoció que el Gobierno podría requerir en cualquier momento este tipo de datos a las personas que hayan solicitada algún tipo de beneficio, como una tarjeta verde o permiso laboral. Además, quienes ya se encuentren en el país o realicen alguna petición de sus familiares para inmigración no estarían exentos de esta medida, esto con el fin de poder garantizar una continuidad a la investigación de antecedentes de aquellos que quieran convertirse en ciudadanos americanos.

According to parts of a draft policy obtained by BuzzFeed News, the government would be allowed to request biometrics from immigrants who have received some benefit, like a green card or work permit, at any point up until they are a US citizen to ensure continuous “vetting.” — Hamed Aleaziz (@Haleaziz) September 1, 2020

Hasta el momento los únicos datos biométricos requeridos por los oficiales de USCIS son huellas dactilares, firma y foto de los adultos extranjeros que deseen una visa temporal, tarjeta de residente o ciudadanía.

“It is stunning,” said Ur Jaddou, a former senior US Citizenship and Immigration Services (USCIS) official. — Hamed Aleaziz (@Haleaziz) September 1, 2020

De acuerdo a información de MSN Noticias el subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli habría afirmado en un comunicado que “esta regla propuesta elimina cualquier ambigüedad en torno al uso de datos biométricos por parte del Departamento, estableciendo estándares claros sobre cómo y por qué recopilamos y usamos esta información”. Dijo en declaraciones recogidas por MSN.

Además, Cuccinelli dijo que esta medida era una oportunidad para aprovechar la tecnología y modernizar los procesos.

“Aprovechar la tecnología disponible para verificar la identidad de una persona que estamos evaluando es de un Gobierno responsable. La recopilación de información biométrica también protege contra el robo de identidad y frustra a los estafadores que no son quienes dicen ser”. Concluyó

Never seen this before. More than an hour after my story is posted, DHS announces in press release "the imminent publication" of this regulation. https://t.co/hFLArKZH7D pic.twitter.com/IdpQkSq5gy — Hamed Aleaziz (@Haleaziz) September 1, 2020

De igual manera, esta propuesta también eliminaría el límite de edad, permitiéndole al Gobierno Estadounidense poder recopilar datos biométricos a inmigrantes menores de 14 años.

¿Qué opinaron expertos en inmigración?

Caitlin Dickerson reportera de inmigración en The New York Times cuestionó este tipo de medidas, basándose en cómo podrían usar esta información y quién o quienes serían los que tendrían acceso a este tipo de datos.

It's these kinds of policies that I wonder what a Biden administration would do with. This is part of a shift toward increased data collection of immigrants… and Americans in general. A big question, always, is who gets access to the data and how can they use it. https://t.co/4kkMlNsp9L — Caitlin Dickerson (@itscaitlinhd) September 2, 2020

Por su parte Sarah Pierce, abogada de inmigración y analista de políticas en el Instituto de Políticas Migratorias se pronunció en cuanto a esta posible reglamentación. Por medio de su cuenta de Twitter aseguró que esta podría ser una de las políticas más inquietantes de la actual administración. Además, dijo que “sería una medida extraordinaria de vigilancia y aún más que los inmigrantes sean llamados en cualquier momento para dar esos datos biométricos” calificando estos exámenes como ‘invasivos’.

This is one of the most disturbing policies put forward by this administration. It would subject tens of millions of noncitizens to being called in at any point by @USCIS for an invasive biometrics exam including:

– fingerprints

– iris scan

– DNA

– voice print

– photographs https://t.co/ELsPZ5wGte — Sarah Pierce (@SarahPierceEsq) September 1, 2020

Managing to increase the creepiness of an already remarkably creepy policy change… https://t.co/nciITAIVkt — Sarah Pierce (@SarahPierceEsq) September 1, 2020

Por el momento esta política aún no es oficial, pero de acuerdo a reportes, se espera que pronto sea publicada una versión final del documento sobre esta nueva posible medida, la cuál afectaría directamente a quienes han solicitado algún permiso de trabajo, una residencia permanente, refugiados o solicitantes de asilo político.