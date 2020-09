Nuevo tema electoral entre Trump y Biden: la vacuna contra el Covid-19

Los contagios de Covid-19 no han podido ser contenidos en muchas partes de Estados Unidos, y la pandemia del coronavirus después de seis meses de estar en el país, se extiende nuevamente sin control, haciendo que esta “segunda ola” se agrave cuando llegue el frio y el reinicio de clases propaguen más fácil y rápidamente virus de gripe, de afecciones respiratorias y obviamente de Covid-19.

En declaraciones dadas al Washington Post, la epidemióloga de la facultad de medicina de la Universidad John Hopkins, Eili Klein, afirmó que “mi sensación es que se avecina una nueva ola, y no se trata tanto de si vendrá sino de cuán grande será”.

