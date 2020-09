Donald Trump autoriza ayudas por $300 dólares a desempleados afectados por el coronavirus

Pese a que la situación de los Estados Unidos frente a la pandemia del Covid-19 está lejos de mejorar debido al rebrote que se viene presentado por la falta del autocuidado de los ciudadanos, y por lo que muchos catalogan como una falta de política responsable por parte del mandatario de los EE. UU Donald Trump, la tasa de desempleo viene reduciéndose y el mercado laboral comienza a recuperarse.

Si bien es cierto de que hay un panorama esperanzador, los estragos causados por la pandemia de coronavirus, tiene a muchos ciudadanos estadounidenses sumidos en una crisis económica y a esperas de que el gobierno llegue a un consenso, dando vía libre al proyecto de ley de rescate económico.

Esta puja entre los Republicanos y Demócratas ha llevado al presidente Donald Trump a establecer su autoridad como máximo mandatario, tomando las medidas necesarias de alivio para sus conciudadanos, entre las cuales autoriza extender la ayuda semanal al desempleo por un valor de $300 dólares, más los beneficios regulares, y con carta abierta para que los mandatarios de cada Estado que quieran anexar la cantidad de $100 dólares extra, puedan hacerlo. Por el momento solo tres Estados han tomado esta medida de añadir los $100 dólares: Kentucky, Montana y West Virginia.

Esta ayuda federal estaría vigente hasta el próximo 6 de diciembre del presente año o hasta que el Fondo de Ayuda para desastres del Departamento de Seguridad Nacional reduzca su dinero a los 25 mil millones de dólares.

De igual manera este subsidio va destinado para todas aquellas personas que hayan perdido su trabajo a raíz de la pandemia del Covid-19, los cuales deben solicitar por medio de la página web careeronestop.org o directamente al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta al estado al que pertenecen pueden aplicar ya sea a $300 o $400 dólares en su defecto y una vez radicada toda la información personal, este subsidio llegaría a más tardar en dos o tres semanas.

Según los datos suministrados por el Departamento de Trabajo las peticiones semanales para aplicar a este subsidio se han situado en un nivel más bajo con respecto a las cifras registradas al inicio de la pandemia, de 1,011 millones de solicitantes a inicios del mes de agosto, se redujo a 881.000 al finalizar el mismo, siendo el Estado de California la región que más solicitudes registró por encima de la ciudad de Nueva York, la que fuera una de las ciudades más golpeadas por la pandemia del coronavirus.

Last week, 1.6 million workers applied for unemployment insurance (UI). Breaking that down: 881,000 applied for regular state UI, and 759,000 applied for Pandemic Unemployment Assistance (PUA). 1/ https://t.co/tg071kRKs8

— Heidi Shierholz (@hshierholz) September 3, 2020