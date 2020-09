COVID-19: La vacuna estará lista antes de fin de año: ¿quién lo confirmó?

View this post on Instagram

🇹🇷BioNTech ve Pfizer'ın ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının Faz 3 insan denemelerinin bir ayağının Türkiye'de, İstanbul Tıp Fakültesi koordinasyonunda yürütüleceği açıklandı. . 🇺🇸biontech and the coronavirus vaccine developed by Pfizer's partners in Turkey Phase 3 trial of a human foot, Istanbul Faculty of Medicine announced that in coordination.