Covid-19 ‘Skinny Bill’: ¿Cuándo votará el Congreso el próximo paquete de estímulos?

¿Qué es lo último que se sabe sobre el “proyecto de ley flaco” (Skinny Bill) propuesto por el Partido Republicano, que se dio a conocer durante el martes 8 de septiembre?

Se espera que la propuesta estimada entre los $300 mil millones de dólares se ponga a votación este próximo jueves.

Los demócratas, sin embargo, ya están preparados para rechazar esta nueva legislación. Incluso antes de su lanzamiento, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo llamó un “proyecto de ley demacrado” con “píldoras venenosas que los republicanos saben que los demócratas nunca apoyarían”, según USA Today.

Pelosi continuó diciendo que “Mientras luchan por compensar este error histórico, los republicanos del Senado parecen estar errados en otro proyecto de ley que no se acerca ni siquiera a abordar los problemas y el cual no va para ninguna parte … Este proyecto de ‘ley demacrado’ solo tiene la intención de ayudar a los senadores republicanos vulnerables dándoles la posibilidad de dar un voto ‘marcando la casilla’ para mantener la apariencia de que no son rehenes de su extrema derecha, que no quiere gastar un centavo para ayudar a la gente”.

La propuesta necesitaría un total de 51 votos en el Senado para ser aprobada. Incluso el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, reconoce que el proyecto de ley no es perfecto. “No contiene todas las ideas que le gustarían a nuestro partido. Sin embargo, los republicanos creen que las muchas y serias diferencias entre nuestros dos partidos no deberían obstaculizar el acuerdo, deberíamos poder ponernos de acuerdo y hacer leyes que ayuden a nuestra nación “.

A continuación, le indicamos más cosas que necesita saber:

¿Qué incluye?

Tal como está, el proyecto de ley si incluye los cheques de desempleo semanal de $300 dólares, hasta la última semana del 27 de diciembre de 2020 y amplía el Programa de Protección de Cheques de Pago al permitir que ciertas empresas reciban un segundo préstamo PPP condonable, según Forbes.

Además, la propuesta incluye protecciones de responsabilidad para empresas, hospitales, iglesias, escuelas y un préstamo de $10 mil millones de dólares al Servicio Postal que se convertiría en una subvención, escribió USA Today.

Sin embargo, omite detalles que muchos demócratas consideran esenciales, como la ayuda a los gobiernos estatales y locales, y otra ronda de cheques de estímulo para los estadounidenses con dificultades, de acuerdo a USA Today.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se apresuró a denunciar el proyecto de ley antes de su presentación. En una carta escrita a los demócratas la semana pasada, Schumer escribió: “Su propuesta parece ser completamente inadecuada y, en todos los sentidos, no satisface las necesidades del pueblo estadounidense”, según Forbes.

“Si desea redactar un proyecto de ley que seguramente fracasará, este es el lugar”

En interlocución este martes en el Senado, Schumer habló sobre el proyecto de ley ‘flaco’, y dijo: “… si quieres redactar un proyecto de ley que seguramente fracasará, aquí es”.

Uno de los problema que tiene el nuevo proyecto de ley ‘Skinny’ es el hecho de que no incluye una ronda de estímulos adicional. Tanto la Ley ‘HEROES’, que se aprobó en mayo, como la Ley ‘HEALS,’ que se introdujo en julio, incluyeron una segunda ronda de cheques de estímulo, y en palabras de CNBC, esto fue “considerado uno de los aspectos menos controvertidos del próximo proyecto de ley de alivio económico”.

El miércoles, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, el negociador principal de la administración Trump, dijo que es posible que nunca se llegue a un acuerdo sobre un paquete de ayuda económica, de acuerdo al portal el Político, “No lo sé”, dijo Mnuchin cuando se le preguntó sobre un paquete de estímulo. “Ya veremos. Espero que lo haya. Es lo más importante para mucha gente “.

“Lee la nota original en Heavy.com escrita por S.M Walsh.