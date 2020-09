Cheques de estímulo COVID-19: ¿Por qué hay que estar atentos al 8 de septiembre por los pagos de $1,200?

Han pasado ya casi cuatro semanas desde que el inteto por aprobar un nuevo paquete de estímulo en el Senado falló, debido a que republicanos y demócratas no lograron ponerse de acuerdo sobre los costos que el Gobierno debería invertir para ayudar a los estadounidenses en medio de la crisis del coronavirus.

Y aunque las diferencias entre los dos bandos aun no han sido resueltas, ya que los republicanos apoyan un plan de $1 billón de dólares y los demócratas, asegurando que esa cantidad sería insuficiente, exigen un paquete de $2.2 billones, la esperanzas están puestas en el 8 de septiembre.

Pero, ¿por qué esa fecha resulta clave en todo este proceso? La respuesta es muy simple. El martes 8 de septiembre es el día en que el calendario legislativo federal marca el regreso de los congresistas a retomar la sesión legislativa después del receso de verano.

Detalles del nuevo cheque de estímulo económico | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Un Nuevo Día. Líderes republicanos presentarán este lunes en el Congreso un nuevo plan de estímulo económico, que contempla varios beneficios importantes como una posible nueva ronda de cheques para los contribuyentes. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Website: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook: https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter: https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUBSCRIBETE: http://bit.ly/UnNuevoDiaYT Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1aKzTGA LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1Bpw7JV #UnNuevoDia #LideresRepublicanos #PlandeEconomico Detalles del nuevo cheque de estímulo económico | Un Nuevo Día | Telemundo http://www.youtube.com/UnNuevoDia 2020-07-27T16:59:32Z

De haber ánimo de progreso en las negociaciones, bastaría con que ese mismo día el Senado aprobara un nuevo paquete de estímulo, que al día siguiente, es decir el 9 de septiembre, sería votado por la Cámara de Representantes y el 10 el presidente Trump podría firmar y dar luz verde a la ley.

Por ello, los acercamientos o intentos de conversaciones que se produzcan este fin de semana festivo serán clave para definir el futuro del paquete de ayudas, que entre otras cosas, definiría el bono extra por desempleo, que Trump bajó de $600 a $300 semanales. Asimismo, los cheques de estímulo, que ambos bandos han estado de acuerdo en mantener en $1,200 a quienes ganen hasta $75,000 y una cantidad reducida a quienes ganen hasta $99,000, una vez más, recursos para el correo de cara a las votaciones y dineros para las escuelas y los estados, también están en juego.

Just when frontline workers nationwide most need Washington to work for them, Republicans are still refusing to accept the gravity of this crisis. The White House and Republican Senate need to get serious and work with Democrats to #FundTheFrontLines. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 3, 2020

Pero de no haber avances, los alivios pudieran tardar más tiempo e incluso los cheques de estímulo no darse este año, si no se ponen de acuerdo los legisladores antes del 31 de octubre, cuando deberán cerrar el presupuesto.

It has been 111 days since the House passed the #HeroesAct, and still Republicans in the Senate remain determined to block this plan to help America’s working families. Enough is enough. The Senate must put #FamiliesFirst and finally pass the Heroes Act. pic.twitter.com/VVQgGG4c0w — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 3, 2020

“Los estadounidenses necesitan nuestra ayuda y merecen un proyecto de ley que satisfaga las necesidades de la nación”, comentó ayer jueves en su Twitter el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, negociador republicano, también expresó su esperanza de que habrá progreso en las negociaciones a partir del martes 8 de septiembre.

“Creo que aún se debe llegar a un acuerdo bipartidista”, dijo el funcionario de la Casa Blanca, según reveló CNN.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se ha mostrado menos optimista y ha atacado fuertemente a los republicanos, culpándolos de no avanzar en las ayudas.

“Justo cuando los trabajadores de primera línea en todo el país más necesitan que Washington trabaje para ellos, los republicanos todavía se niegan a aceptar la gravedad de esta crisis. La Casa Blanca y el Senado republicano deben ponerse serios y trabajar con los demócratas”, dijo Pelosi en su Twitter, advirtiendo que en un eventual paquete de ayuda debe incluirse a los trabajadores esenciales.

“Han pasado 111 días desde que la Cámara aprobó la ley Héroes (un paquete de $3.3 billones que el Senado ignoró), y aún los republicanos en el Senado siguen determinados a bloquear este plan para ayudar a las familias trabajadoras de Estados Unidos. Suficiente es suficiente. El Senado debe poner las familias primero y finalmente aprobar la Ley Héroes”, dijo la legisladora.

To my Democratic colleagues: The coronavirus doesn't have a stake in this election. Struggling families across America need our help, and Republicans stand ready to deliver. pic.twitter.com/97iN3ul3cL — Leader McConnell (@senatemajldr) August 27, 2020

El líder de la mayoría republicana, Mitch McConell, ha mencionado por su parte que Washington no esta dispuesta a firmar un paquete de ayuda tan costoso y acusó a los demócratas de no permitir los avances. TRump afirma que se subiríá hasta $1.3 billones, pero no más de ahí.



“Para mis colegas demócratas: el coronavirus no tiene ningún interés en estas elecciones. Las familias que luchan en todo Estados Unidos necesitan nuestra ayuda y los republicanos están listos para cumplir”, dijo el republicano, acusando a los demócratas de un manejo electoral de la crisis.

Sigue a AhoraMismo en Instagram