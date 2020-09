Cheques de estímulo COVID-19: ¿Republicanos descartaron ya otro pago de $1,200?

El martes, los republicanos revelaron su proyecto de ley “delgado” reducido, mas conocido como “Skinny Bill”, que se espera que sea votado por el Senado a finales de esta semana.

Tal como está, la legislación no incluye otra ronda de cheques de estímulo, según Forbes. También deja de lado la ayuda a los gobiernos estatales y locales y fondos para programas de nutrición.

Lo que sí incluye la propuesta reducida es un aumento federal de $300 para los beneficios por desempleo hasta la semana que termina el 27 de diciembre, así como un alivio para las pequeñas empresas.

Republicans have built yet another effort to help Americans. Money for schools. Resources for parents. Testing. Vaccines. Another round of the job-saving PPP. And more.

The Senate will be voting this week. The nation will see who's serious about making law for American families.

— Leader McConnell (@senatemajldr) September 9, 2020