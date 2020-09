Cheques de estímulo COVID-19: ¿Por qué es improbable que haya pagos de $3400?

Millones de estadounidenses esperan obtener un segundo cheque de estímulo COVID-19. Desafortunadamente, las posibilidades de recibir un cheque (de $1,200 o $3,400 para una familia de cuatro) están disminuyendo.

A pesar de los comentarios positivos del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y de los funcionarios de la administración Trump en el pasado, cuando McConnell presentó su llamado “proyecto de ley flaco” o skinny bill para una segunda ronda de alivios del COVID-19, el 8 de septiembre, los cheques de estímulo no fueron incluidos.

El líder republicano no explicó la omisión. Recientemente ha sonado más negativo sobre las perspectivas de dar una segunda propuesta de alivio de cheques de estímulo a través del Congreso.

It’s been 116 days since the House passed the Heroes Act and the Senate GOP are finally waking up to the damage their decision to “take a pause” has caused in communities nationwide. Republicans must stop blocking efforts to pass the policies included in the #HeroesAct into law. pic.twitter.com/5e4N8bPtM2

La pequeña iniciativa incluye $300 adicionales en cheques de desempleo adicionales, más préstamos para pequeñas empresas y protecciones de responsabilidad para COVID-19, entre otras cosas. De todos modos, no parece estar listo para aprobarse, porque necesita los votos demócratas y los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer inmediatamente emitieron una declaración contra esa ley.

Pelosi se refirió al plan reducido como una propuesta “demacrada”.

Los republicanos y los demócratas tampoco pueden ponerse de acuerdo sobre un plan más amplio que incluya cheques de estímulo. Ambas partes están de acuerdo en general en que una segunda ronda de cheques de estímulo sería algo bueno, pero se han mantenido separados por un billón de dólares en lo que respecta al gasto general de la propuesta de ley del paquete total.

Todo se suma a una segunda ronda de cheques de estímulo que ahora parece poco probable, especialmente con las elecciones que se avecinan.

McConnell ha presentado una propuesta específica, pero recientemente no se ha mostrado optimista en cuanto a que esta, o los cheques de estímulo, se harán realidad.

En un comunicado en el que anunciaba el proyecto de ley delgado, McConnell lo llamó “una propuesta específica que se centra en varios de los aspectos más urgentes de esta crisis, los temas en los que el bipartidismo debería ser especialmente posible”.

McConnell no se ha mostrado optimista recientemente de que el Congreso vaya a aprobar algo, y eso incluye una segunda ronda de cheques de estímulo. Según Newsweek, dijo la semana pasada que no sabía “con certeza si obtendremos otro paquete de rescate o no”.

Republicans will not let Speaker Pelosi and Leader Schumer kill COVID relief behind closed doors without putting every Senator on the record.

Tomorrow, we'll vote to protect workers' paychecks, keep kids safe in school, and win the healthcare fight against the virus.

— Leader McConnell (@senatemajldr) September 9, 2020