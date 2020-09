Cheques de estímulo COVID-19: Se hundió paquete de alivios propuesto por los republicanos: ¿Qué pasó?

En una movida que muchos habían bautizado ya como “crónica de un fracaso anunciado”, este jueves el denominado “Skinny Bill” o proyecto delgado, con el que los republicanos, de manera unilateral, querían resolver el tema de un nuevo paquete de ayuda, se hundió en el seno del Senado. Ese proyecto de ley no incluía los tan esperados cheques de estímulo de $1,200 para personas que ganen hasta $75,000 al año, ni ayuda a los estados y municipios y mucho menos incentivos económicos para los trabajadores esenciales, temas que los demócratas claman como fundamentales para poder avanzar hacia una negociación.

Tras someter a votación el proyecto de ley en la plenaria del Senado, el presidente de esa corporación, el senador Mitch McConell, de Kentuky no pudo convencer a los 60 legisladores requeridos para pasar su iniciativa, que solo daba $500,000 millones de dólares en alivios, casi 75% menos de lo que exigen los demócratas debe tener un paquete para que realmente ayude a los norteamericanos.

Según informó Fortune, la votación final fue de 52 senadores republicanos a favor, quienes se manifestaron casi en bloque, y 47 votos en contra de los demócratas. El único republicano que votó contra la ley fue Rand Paul.

Yesterday, reporters asked Sen. Schumer whether by refusing to compromise, he was making the perfect the enemy of the good. His response? “Republicans are the enemy of the good.” Americans are not enemies. COVID-19 is our enemy. It's time for Washington Democrats to act like it. — Leader McConnell (@senatemajldr) September 10, 2020

Desde antes de someterse a votación, los líderes demócratas, Chuck Schumer, jefe de la minoríá del Senado y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara habían manifestado su oposición ante el articulado afirmando que no cumple con los requisitos mínimos para manejar la crisis de las familias afectadas por el COVID-19 y que los republicanos no están interesados en aprobar soluciones urgentes.

“El senador McConnell ni siquiera se unió a las negociaciones con la presidenta Pelosi, la Casa Blanca y yo. El proyecto de ley que presentó ahora está demacrado y no satisface las necesidades de los estadounidenses. No busca progresar. Parece estar buscando una cobertura política”, dijo Schumer.

The White House and Republican Senators need to accept the gravity of the crisis facing American communities and work with Democrats to #FundTheFrontLines. Our state & local heroes need our support so they can keep working to save lives. Pass the #HeroesAct now! — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 10, 2020

“The White House and Republican Senators need to accept the gravity of the crisis facing American communities and work with Democrats to #FundTheFrontLines. Our state & local heroes need our support so they can keep working to save lives. Pass the #HeroesAct now!”

“Debemos aprobar la ley HEROES de $3.3 billones. El proyecto de ley COVID republicano del Senado deja fuera el financiamiento para asistencia alimentaria, asistencia de alquiler, ayuda a gobiernos estatales y locales, protecciones para trabajadores, pago por riesgo, elecciones seguras y el Censo”, dijo el legislador. Schumer agregó: “Los demócratas no dejarán de luchar para ayudar a los trabajadores, las familias y las personas. ¡Debemos aprobar la Ley HEROES!”.

Según informó El Diario, Kyle Bragg, presidenta de la asociación 32BJ SEIU, que reúne a más de 175,000 trabajadores esenciales, arremetió contra el proyecto que pretendían aprobar los republicanos.

Sen. McConnell is trying today to jam through his GOP COVID bill that doesn't help renters keep a roof over their heads or families put food on the table.



He isn’t searching for progress—he is looking for political cover.



Democrats won't stop fighting for people and families. — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 10, 2020

“El proyecto de ley ‘Flaco’ del Senado de Trump niega el sustento de la prestación por condiciones de peligro a la vida para los trabajadores esenciales, que continúan enfermándose y muriendo mientras cargan con el peso de la economía de la nación sobre sus espaldas”, dijo la sindicalista. “Al obligar a las familias trabajadoras a seguir funcionando con humo, mientras protegen a las corporaciones de cualquier responsabilidad por las vidas perdidas bajo su control, los republicanos cosecharán en noviembre lo que sembraron”.

El fallido proyecto de $500 mil millones, dejaba por fuera los cheques de estímulo y solo daba $250 mil millones para préstamos del Programa de Protección a empresas, $50 mil millones para pruebas del COVID-19 y desarrollo de vacunas, $100 mil millones para las escuelas, $10 mil millones al Servicio Postal y el bono de $300 semanales extra a desempleados.

Con este nuevo revés en las negociaciones, todo queda nuevamente en tablas.

