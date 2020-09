Cheques de estímulo COVID-19: Fechas clave sobre nuevos pagos

El Senado regresó de su receso de verano este martes 8 de septiembre, y muchos esperan que esto marque el fin del estancamiento de las conversaciones sobre el próximo paquete de estímulo.

Está previsto que la Cámara de Representantes regrese el lunes 14 de septiembre.

La próxima pausa del Congreso será en octubre para prepararse para las elecciones, lo que significa que solo tienen unas pocas semanas para poder llegar a un acuerdo sobre los detalles de un paquete de estímulo para el pueblo estadounidense.

Republicans and Democrats have big differences, but they should not stop us from agreeing where we can and making law to help Americans through this crisis. Working families cannot suffer more because Democrats think their pain helps them politically. The Senate is going to vote. pic.twitter.com/HzbPxvRe9I

— Leader McConnell (@senatemajldr) September 8, 2020