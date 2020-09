Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cómo van negociaciones? ¿Hoy aprobarán cheque de $1,200 o no?

El regreso del Senado a sesiones legislativas el pasado martes 8 de septiembre, tras el fracaso de agosto, levantó las esperanzas entre millones de estadounidenses que tienen los ojos puestos en la aprobación de un nuevo paquete de alivios que incluya cheques de estímulo a individuos y familias, como ocurrió con la primera ayuda de $1,200, que se envió desde marzo pasado.

Pero a medida que han transcurrido los días, las ilusiones de que un nuevo pago de estímulo vea la luz pronto, se han ido desinflando. ¿La razón?: republicanos y demócratas siguen sin ponerse de acuerdo.

Lo peor es que como informó Forbes, la diferencia inicial entre los dos lados del pasillo era de $1 billón de dólares, pero ahora se han alejado más.

Democrats passed the HEROES Act through the House over three months ago.

While Senator McConnell has had the Senate on 'pause,’ COVID-19 has changed nearly every aspect of American life. We must pass a bill that meets the needs in our country.

We must pass the HEROES Act now.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 9, 2020