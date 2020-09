Cheques de estímulo COVID-19: ¿Es probable que aprueben otro cheque de $1,200 en la Cámara?

Millones de estadounidenses han estado esperando durante parameses saber si el Congreso les otorgará un segundo cheque de estímulo COVID-19. Sin embargo, esto ha parecido menos probable a medida que pasa el tiempo.

El lunes 14 de septiembre de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos volvió a entrar en sesión. Bloomberg llamó a esto la “última oportunidad para salvar el acuerdo de estímulo” que podría incluir una segunda ronda de cheques de estímulo.

Sin embargo, no parece muy probable que se complete la segunda ronda de cheques, especialmente no antes de las elecciones. Ambos bandos, republicanos y demócratas, siguen atascados en lanzar francotiradores retóricos los unos a los otros.

Según Bloomberg, cada lado parece estar contando con que el pueblo estadounidense culpe al otro por la inacción, a medida que se acercan las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha seguido expresando su apoyo a una segunda ronda de cheques, pero él mismo no puede aprobarlos porque es el Congreso el que tiene autoridad de financiamiento, según la Constitución de los Estados Unidos, no el presidente.

The White House and Republican Senators need to accept the gravity of the crisis facing American communities and work with Democrats to #FundTheFrontLines . Our state & local heroes need our support so they can keep working to save lives. Pass the #HeroesAct now!

Las negociaciones se han convertido en guerras de palabras y los demócratas derribaron un plan republicano más estrecho.

Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. Los demócratas aprobaron su propia versión de un segundo plan de alivio de estímulo, pero se han estancado en el Senado, controlado por los republicanos. Las negociaciones comenzaron hace semanas, pero las dos partes estaban separadas por un billón de dólares, y los demócratas querían más dinero para los gobiernos estatales y locales de lo que los republicanos están dispuestos a dar.

Trump los ha acusado de querer rescatar a los estados controlados por los demócratas, que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó de “patéticos”, según CNN.

Luego, los republicanos propusieron un proyecto de ley llamado “flaco”, (Skinny Bill), que habría aprobado algunas medidas en el plan de alivio de estímulo, pero no incluía cheques de estímulo en absoluto. Los demócratas se opusieron a esa ley, calificándola de un proyecto de ley “demacrado” y diciendo que no iba lo suficientemente lejos para cubrir las necesidades del pueblo estadounidense.

Yesterday, reporters asked Sen. Schumer whether by refusing to compromise, he was making the perfect the enemy of the good. His response? “Republicans are the enemy of the good.”

Americans are not enemies. COVID-19 is our enemy. It's time for Washington Democrats to act like it.

