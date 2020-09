Cheques de estímulo COVID-19: ¿Aprobarán pagos de $1,200 pronto?: ACTUALIZACIÓN

Demócratas y republicanos han llegado a un punto muerto en las negociaciones sobre el próximo paquete de ayuda económica. Sin embargo, hasta el viernes por la noche, un segundo cheque de estímulo todavía estaba sobre la mesa y, en palabras de CNBC, los pagos de estímulo de $1,200 “siguen siendo una prioridad para los legisladores de Washington”.

En declaraciones al programa Squawk on the Street, de CNBC el viernes, el vicepresidente Mike Pence dijo: “Nadie quiere hacer pagos directos a las familias estadounidenses más que el presidente Donald Trump. Enviamos esos cheques a familias estadounidenses. Ayudó a la gente a superar estos momentos difíciles”.

El Senado regresará de su receso el 8 de septiembre, mientras que la Cámara de Representantes deberá regresar el 14 de septiembre. Las negociaciones entre el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reanudaron el martes y, afortunadamente, según AS.com, desde entonces se ha progresado.

“Hay tremendas áreas de acuerdo”

El martes, Mnuchin habló ante un subcomité de la Cámara y dijo: “Lo que es más importante es… hacer llegar dinero a los trabajadores estadounidenses, las familias estadounidenses, los niños. Hay tremendas áreas de acuerdo, y eso es lo que deberíamos hacer de inmediato”.

El funcionario añadió: “Yo diría públicamente que estoy dispuesto a sentarme en la mesa de negociaciones con la presidenta de la Cámara sin condiciones en cualquier momento”.

Pelosi, sin embargo, dijo que su llamada con Mnuchin resultó en “serias diferencias” entre las dos partes, según AS.com.

“Lamentablemente, esta llamada telefónica dejó en claro que los demócratas y la Casa Blanca continúan teniendo serias diferencias en la comprensión de la gravedad de la situación que enfrentan las familias trabajadoras de Estados Unidos”, dijo Pelosi en un comunicado, según AS.com.

La semana que viene, los republicanos tienen la intención de publicar un proyecto de ley de ayuda de $500.000 millones de dólares. En un comunicado el martes, el senador John Barrasso dijo: “Tenemos una solución enfocada y dirigida que esperamos que la Cámara apruebe. Ese es el objetivo, volver y votar para avanzar hacia eso”, según informó ABC.

The sad state of America’s coronavirus response today is the result of President Trump’s failure to lead these past months and Mitch McConnell’s one-sided pause. We can’t waste a day. The Senate must pass the #HeroesAct or the situation will worsen. https://t.co/xlq49ZtDZQ

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 4, 2020