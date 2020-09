Cheques de estímulo COVID-19: ¿Por qué 13 millones de desempleados podrían perder beneficios en 2021?

A medida que se acerca la fecha límite para la aprobación de un nuevo paquete de estímulo contra el coronavirus, millones de estadounidenses corren el riesgo de perder sus beneficios por desempleo el próximo año.

Aproximadamente la mitad de los trabajadores que reciben beneficios por desempleo están aprovechando la Asistencia por desempleo pandémico (PUA), según un comunicado de prensa del Departamento de Trabajo de EE. UU.

PUA, creada bajo la Ley CARES de primavera, ofrece hasta 39 semanas de ayuda para aquellos que normalmente no calificarían para una “compensación por desempleo regular”, incluidos los trabajadores independientes, a tiempo parcial y autónomos, declaró anteriormente el Departamento.

Debido a que el programa expira a fines de año, informó CNBC, la ayuda para millones de trabajadores “vulnerables” podría verse potencialmente comprometida.

Leader McConnell is finally realizing the damage caused by his one-sided “pause” to America’s coronavirus response. Yet a quick glance at his emaciated bill reveals it is designed to allow vulnerable GOP Senators to “check the box," while failing to put #FamiliesFirst.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 8, 2020