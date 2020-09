Segundo Cheque de Estímulo: tabla de salvación para aliviar recesión ocasionada por coronavirus

La gran recesión económica de empresas y hogares norteamericanos, consecuencia del Covid-19, ha puesto como tema de relevancia y discusión la adjudicación de un Segundo Cheque de Estimulos que sirva de apoyo a negocios y familias de los Estados Unidos.

Para la gobernadora de la Reserva Federal Lael Brainard el gasto del gobierno se hace esencial para ayudar a empresas con dificultades y a las familias de EE. UU. para poder sobrellevar la recesión provocada por la pandemia, dijo este martes la gobernadora de la Reserva Federal.

“Dado que es probable que la recuperación enfrente vientos en contra relacionados con el Covid-19 durante algún tiempo, en los próximos meses será importante que la política monetaria pase de la estabilización a la acomodación y haga lo que sea apropiado para alcanzar las nuevas metas de empleo máximo e inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo ”. Dijo Brainard en declaraciones recogidas por Reuters.

Además anadió que “esta decisión estaria guiada a la necesidad de crear una estrategia para mitigar los riesgos de una inflación mucho más alta, promoviendo así la generación y crecimiento de empleos”. Dijo durante un foro organizado por La Institución Brookings

Thank you to all of our esteemed guests – Gov. Lael Brainard, @benbernanke, Janet Yellen, @R_Perli, & @JC_econ – for the fascinating discussion today.

Check back her for the full video soon. https://t.co/1dIh0aShj2 pic.twitter.com/ZH0BVFlI2E

— Brookings Econ (@BrookingsEcon) September 1, 2020