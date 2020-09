Cheques estímulo COVID-19: ¿Todavía se puede luchar por recibir el dinero?

Aunque ya estamos en septiembre y han pasado varios meses desde que se autorizó el envío de pagos de los fondos del primer paquete de estímulo para contener los efectos económicos de la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19, todavía hay tiempo para recibir esta ayuda económica.

Según el Servicio de Rentas Internas, mejor conocido por sus siglas en inglés IRS, hay varios grupos de personas que tienen hasta el 15 de octubre para introducir los documentos necesarios para obtener el cheque de estímulo, depósito directo o tarjeta de débito con el dinero correspondiente.

Si usted no está en condiciones de hacerlo, eso no significa que ha perdido sus derechos. Sin embargo, tendría que esperar hasta el año que viene para tener acceso a los fondos que le tocan del primer paquete aprobado por el congreso para ayudar a que la economía no colapse a consecuencia de los contagios del coronavirus.

Sin embargo, lo mejor para sus finanzas personales es que se informe bien sobre qué debe hacer si aun no ha tenido noticias sobre este dinero, que incluye 1.300 dólares por persona y 500 por cada hijo.

¿Qué hacer si no tiene información del IRS?

El primer paso si está en el grupo de personas que todavía no ha visto ni un dólar de los cheques de estímulo COVID-19 es visitar la página del IRS, hay una en inglés y otra en español. Escoja el idioma con el que se sienta más cómodo. Tenga a mano su número de seguro social o de contribuyente tributario, porque es la forma en la que va a tener acceso a su información.

Si el IRS le dice que su pago está siendo procesado, ármese de paciencia.

“Nos está tomando más tiempo tramitar los documentos enviados por correo, incluyendo: Declaraciones de impuestos en papel y toda correspondencia relacionada con declaraciones de impuestos. Estamos tramitando la correspondencia en el orden en que la recibimos. No presente una segunda declaración de impuestos ni llame al IRS”, indica la declaración del organismo.

¿Y si no está en el sistema?

Hay varias personas que tienen derecho a los fondos del paquete de estímulo por la COVID-19 y que puede que no hayan recibido un cheque porque el IRS no tiene su información.

Si usted no ha declarado impuestos porque gana muy poco dinero puede usar la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here para proporcionar información simple al IRS para que pueda obtener su pago. Las personas que entran en este grupo son los que tenían ingresos brutos que no excedieron 12.200 dólares (24.400 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta) para 2019 y no estaban obligados a presentar una declaración de impuestos federales para 2019 y no planificaban hacerlo.

También le ayudaría “presentar una declaración de impuestos federales para 2019 con el IRS incluso si recibe ingresos no tributables o no gana suficiente dinero para normalmente tener que presentar una declaración de impuestos. Todos los contribuyentes deben presentar electrónicamente a través de su preparador de impuestos, proveedor de software de impuestos o Free File del IRS si es posible”, indica oficialmente el servicio.