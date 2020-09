Varios barcos se hunden en desfile en apoyo a Trump en el lago Travis de Austin, Texas

Se conoció que varios barcos se estaban hundiendo o emitiendo llamados de auxilio durante un desfile de barco pro-Trump en el lago Travis en Austin, Texas, este sábado 5 de septiembre. Se esperaba que miles de personas participaran en el evento hoy. (Tenga en cuenta que la imagen que se muestra arriba es de un desfile de barcos pro-Trump anterior y no del desfile de barcos de Austin, Texas).

Esto es lo que necesita saber, incluidas capturas de pantalla de la aplicación Citizen y fotos de algunos de los barcos que se hundieron.

Varios barcos emitieron llamados de auxilio durante el desfile de barcos de pro – Trump y necesitaron ayuda de emergencia

La Oficina de policía del Condado de Travis confirmó a CBS Austin que las llamadas de ayuda fueron hechas por barcos a lo largo de la ruta del desfile, incluidos Paradise Cove, Emerald Point y West Beach. Se conoció que varios barcos se hundieron durante el desfile.

My marine radio is blowing up at my house. Lots of boats sinking at the Trump parade on Lake Travis right now. — Armando C // (@armandocajide) September 5, 2020

De acuerdo a la aplicación Citizen, algunos departamentos de bomberos salieron del lugar de los sucesos a la 1:30 p.m. a medida que el desfile comenzó a disminuir.

Algunos informes en las redes sociales afirman que todos los barcos en el desfile se estaban hundiendo, pero esto no está del todo confirmado.

Las actualizaciones de la aplicación Citizen informaron que no hubo heridos, pero que algunos barcos no redujeron la velocidad y que las condiciones del desfile se describieron como “difíciles”. Los informes de EMS compartidos por la aplicación Citizen indicaron que algunos barcos no estaban siguiendo las medidas de seguridad y que varios se estaban hundiendo. Sin embargo, los funcionarios locales aún no han confirmado la causa del hundimiento de los barcos. Los informes se están volviendo viral en las redes sociales.

A bunch of boats at the Trump boat parade at Lake Travis are sinking because they refused to slow down or follow the boating rules. I’m cackling pic.twitter.com/FbG0MqB9zf — Kady Rain (@kadyrain) September 5, 2020

Heavy confirmó que los informes de la aplicación Citizen eran verídicos. Puede ver algunos de ellos a continuación. En el momento de la publicación de este artículo, Citizen App informaba que la multitud de botes se estaba reduciendo y algunos socorristas ya no estaban en el lugar de los hechos. Aquí hay capturas de pantalla de la aplicación Citizen desde el comienzo de los incidentes. (Cronológicamente, lea cada pantalla de abajo hacia arriba. Las capturas de pantalla están en orden cronológico).

Las notas de EMS en la aplicación incluían una notificación sobre una embarcación que se hundía con ocho o 10 personas, barcos que se negaban a reducir la velocidad y otros barcos que se habían inundado porque les entró agua.

Algunos barcos tuvieron que ser remolcados hasta la costa y varias personas necesitaron ser rescatadas, según informes de EMS de la aplicación Citizen.

El desfile de los botes estaba programado para tener una duración desde las 11:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. durante el sábado, y que iba a contar con paracaidistas con humo y banderas, según la página del evento.

Aquí hay una foto compartida en Twitter de un barco cuando se hunde.

Y aquí hay otra foto de un barco hundiéndose

Swamped boat near Emerald Point as hundreds of boats parade for President Donald Trump, at least three craft swamped with no injuries reported #statesman @bobphoto pic.twitter.com/eY3yyAXvyp — bobphoto (@bobphoto) September 5, 2020

La aplicación también notó un helicóptero o girocóptero no identificado que volaba a unos 200 pies sobre el río. Los bomberos utilizaron vehículos aéreos no tripulados para ayudar a inspeccionar el río, informó la aplicación.

Miles de personas habían confirmado su asistencia al desfile por medio de Facebook

Alrededor de 8.400 personas respondieron que estaban interesadas o asistirían al evento que estaba publicado en la página de Facebook.

Aquí hay un vídeo del desfile que muestra lo grande y expansivo que fue. El vídeo se tomó antes de que se hicieran las llamadas de auxilio.

Lake Travis Trump Boat Parade: just working class Americans in $300k boats and with four helicopters…

Taken from my balcony pic.twitter.com/jfEQ4jpGgJ — Brandy (@votecumby) September 5, 2020

Aquí hay otro vídeo que muestra los barcos que participaban antes de las llamadas de emergencia.

Everything really is bigger in Texas! Take a look at the hundreds of boats gathered on Lake Travis right now for a boat parade honoring President @realDonaldTrump! Senate District 24 supports our President! #TrumpBoatParade #txlege pic.twitter.com/zvZHT8EjtO — Dawn Buckingham (@DrBuckinghamTX) September 5, 2020

Este vídeo también muestra la cantidad de personas que participaron del desfile.

Aquí una aclaración de que este vídeo que se muestra abajo parece estar relacionado con el incidente en Portland de hace unas semanas y no con el hundimiento de los barcos hoy en Austin, Texas:

This video was taken in Portland a few weeks ago and is unrelated to the boats sinking in Texas today https://t.co/tCGUULKjVp — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 5, 2020

La página de Facebook describió el evento del desfile de los barcos de la siguiente manera:

¡Bienvenido al desfile de barcos pro Trump en el lago Travis! Se invita a participar a los barcos de todas las formas y tamaños. Decora tu barco con colores patrióticos y alza tantas banderas de Trump como puedas. ¡Realmente hagamos una exposición! Al mediodía del día del desfile, ¡4 paracaidistas saltarán de un helicóptero con humo y ondeando banderas! Estarán en el lado sur del lago entre Starns Island y Emerald Point. Dos de los cuales son militares veteranos. ¡Gracias por su servicio a nuestro país y por ser voluntarios de este evento! ¡Te honramos! 🇺🇲🇺🇲🇺🇲 Haga fila alrededor de lugar a las 11:30 am. Después de que aterricen los paracaidistas, los barcos insignia pasarán con luces intermitentes. Esta es la señal para empezar a hacer la fila. El desfile se dirigirá hacia el oeste, dará una vuelta en Point Venture y terminará de regreso en Emerald Point. Aproximadamente a 10 mph, deberíamos regresar entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde. Por razones de seguridad, solicitamos que los barcos más lentos permanezcan en la parte de atrás del desfile. Flagship Towing tendrá 5 barcos navegando con nosotros y supervisará el canal 21 de VHF para la comunicación y la asistencia de la embarcación. Tenga en cuenta que este es el fin de semana del Día del Trabajo. El regreso a las 2:00 pm les dará tiempo a todos para jugar en el lago y participar de conciertos, reuniones y actividades nocturnas.

“Lee la nota original en Heavy.com escrita por Stephanie Dube Dwilson”.