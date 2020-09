Bad Bunny nuevo actor de la contienda política entre Donald Trump y Joe Biden

“En la guerra y en el amor todo se vale”. Esta expresión tan popular aplica perfectamente en estos momentos de campaña política tan candente, en la que, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del martes 3 de noviembre, en la competencia por aventajar su opositor, el candidato Republicano Donald Trump, y el Demócrata Joe Biden han utilizado las canciones del famoso y actual cantante de reguetón y trap, Bad Bunny.

El ‘Conejo Malo’ como es conocido artísticamente el cantante puertorriqueño que goza en estos momentos de gran reconocimiento y popularidad en el mundo entero y quien ha decidido unirse a la campaña de los demócratas, apoyando la candidatura de Joe Biden como próximo presidente de los norteamericanos, dejando utilizar la letras de sus canciones en los anuncios dirigidos a la comunidad latina, establecidos principalmente en los estados de la Florida, Arizona y Pensilvania. Su tema “Pero ya no”, es la canción que acompaña la más reciente campaña publicitaria de Joe Biden, cuya trasmisión por la televisión y plataformas digitales está enfocada a conquistar una de las plazas electorales más grandes y codiciadas del país, como lo son el voto de los puertorriqueños y latinos que viven en los Estados Unidos, pero principalmente seducir a los votantes de la Florida y Pensilvania, quienes en los comicios de 2016 dieron ganador al republicano Donald Trump.

La campaña publicitaria que lleva el mismo nombre del tema musical “pero ya no”, contiene una serie de videos de votantes simpatizantes de Donald Trump, acompañados de varias imágenes que muestran estadios vacíos, población inmigrante detenida y ultrajada en la frontera, y además el desdén del presidente en una de las situaciones más agobiantes, cuando tras el desastre ocasionado por el huracán María en la isla de Puerto Rico, lanzo a la comunidad rollos de papel higiénico.

A continuación, puede ver el video publicitario publicado por en el canal de YouTube de Joe Biden:

Pero Ya No | Joe Biden For President 2020Join our campaign: http://www.joebiden.com Follow Joe! Joe’s Twitter: https://twitter.com/joebiden Joe’s Facebook: https://www.facebook.com/joebiden Joe’s Instagram: https://www.instagram.com/joebiden #JoeBiden #Joe2020 #BidenForPresident Former Vice President Joe Biden is running for president to restore the soul of the nation. He believes it's time to remember who we are. We're Americans: tough and resilient. We choose hope over fear. Science over… 2020-08-28T20:58:51Z

La respuesta de los simpatizantes de Donald Trump

El equipo de campaña de Donald Trump no se quedó atrás twitteando que tenían un tema musical de este artista mucho mejor, en respuesta al utilizado por Joe Biden en su campaña. El presidente Trump compartió este tuit que contiene un video de 20 segundos, con el tema “RNLDT”, del mismo artista, a quien se ve cantando una canción dedicada a “Rolandito”, Rolando Salas Jusino, junto con imágenes del demócrata Joe Biden, justo cuando el artista entona el “Hola quien soy, no sé, se me olvido”.

Bad Bunny cut an ad for Joe Biden. It's not what we expected. This version is much better. pic.twitter.com/SWLUameQBf — Equipo Trump – Text VAMOS to 88022 (@EquipoTrump) August 31, 2020

La verdad es que esta contienda electoral ahora si se enfiló con todas las armas, y mientras dardos van y vienen de un lado a otro, los equipos creativos de las campañaas despiertan toda su imaginación, para que, en medio de esta acalorada y punzante contienda electoral, su candidato y líder, llegue a ser el próximo jefe de la Casa Blanca.