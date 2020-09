Alicia Machado volverá a quitarse la ropa en una revista ¿Cuándo?

La actriz, empresaria, cantante y modelo Alicia Machado anunció en una entrevista con Ismael Cala, en la cadena norteamericana MegaTV, que pronto volverá a posar desnuda para la revista Playboy.

“Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente”, afirmó la Miss Universo 1996.

Machado recordó que este mes se celebran 25 años de su coronación como Miss Venezuela en el Poliedro de Caracas, lo que le permitió luego ganar el título de Miss Universo en Las Vegas. Pero eso no fue lo único que reveló la venezolana. Algo que llamó mucho la atención fue que aseguró estar inscrita en Tinder, una aplicación de citas.

“Estoy en Tinder, así que me pueden enviar sus solicitudes”

Ismael le preguntó si era una broma, y ella respondió: “Me escriben diciéndome que por qué uso la foto de Alicia Machado. Nadie cree que soy yo”. No se pierdan el video aquí:

Machado, cuya característica principal siempre ha sido hablar sin tapujos, confesó recientemente que intentó suicidarse.

Y en un hecho calificado por muchos como muy valiente, la exreina venezolana confesó que en sus primeros años de adultez, padeció problemas de depresión y tristeza severa que la llevaron a intentar suicidarse. La confesión honesta de la Miss Universo más famosa de todos los tiempos, fue hecha hace semanas, en una conversación que Alicia tuvo con su gran amigo y paisano, el cantante José Luis Rodríguez, que compartieron en sus redes sociales. El intérprete fue jurado en el famoso certamen en donde ganó la chica a sus 19 años.

“Tuve dos intentos de suicidio, uno cuando terminó Miss Universo, como a los 6 meses, y el otro fue cuando cumplí 21 años, en la Ciudad de México, donde estaba protagonizando mi segunda telenovela”, dijo abiertamente la actriz, al mencionar los momentos difíciles que ha pasado en su vida. Pero definitivamente la entrevista con Ismael Cala fue mucho más animada, en donde Machado habló de sus sueños y próximos proyectos con el buen ánimo que le caracteriza.

Sobre Ismael Cala

Durante cinco años y medio presentó “Cala”, en CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo “El poder de escuchar” y “Despierta con Cala”. Nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.