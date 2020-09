Misterioso hallazgo en el Aeropuerto de Miami: ¿qué encontró la Aduana escondido en una silla?

La pandemia del coronavirus trajo como consecuencia, entre tantas otras, una notable disminución de la actividad de los aeropuertos. Sin embargo, el tránsito acotado de pasajeros no disminuyó las historias y acontecimientos fuera de lo común que suelen ocurrir en estos lugares. Así lo indica un extraño episodio recientemente reportado por las autoridades del Aeropuerto de Miami.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza del aeropuerto encontraron una suma cercana a los 500 mil dólares escondidos en una silla que estaba a punto de ser embarcada en un vuelo con destino a la República Dominicana.

La silla formaba parte de un cargamento de muebles que iba a volar rumbo al país caribeño. Fue seleccionada para ser examinada. Entonces, los oficiales descubrieron el dinero.

El comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas (CBP) especificó que la cifra hallada es de 491.280. Los billetes estaban metidos dentro de un almohadón. Cabe señalar que la ley estadounidense permite el ingreso y la salida de grandes sumas de dinero del país. Ocurre que para montos superiores a los 10 mil dólares deben ser elaborados documentos específicos que den cuenta de esa propiedad. Caso contrario, las autoridades aeroportuarias a ejecutar una confiscación e incluso iniciar cargos judiciales contra el portador o portadora.

“Las organizaciones criminales intentarán exportar grandes sumas de dinero en efectivo para lavar sus ganancias mal habidas”, indicó Robert Del Toro, director portuario interino de CBP en el aeropuerto internacional de Miami.

.@CPB officers @iflymia found more than $400,000 in unreported currency hidden inside a crate containing furniture heading to the Dominican Republic. The money was sewn into the seat cushion of an accent chair. Great enforcement action by our CBP officers! pic.twitter.com/T9nTch3MZv

— Acting Port Director Robert Del Toro (@CBPPortDirMIA) September 7, 2020