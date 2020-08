[VIDEO VIRAL]: Mujer ataca en la cara a otra en plena misa en Filadelfia

La policía de Filadelfia está conduciendo una investigación, luego de que un video en vivo de la misa dominical en una iglesia católica capturara a una mujer golpeando a una lectora de la iglesia, dos veces en la cara. El incidente ocurrió durante la misa de las 11 a.m. en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo, localizada en el 1723 de Race Street, según informó NBC10.

Durante el video de Facebook Live de la misa, que se está haciendo viral, tomado aproximadamente 32 minutos después de haber iniciado el servicio religioso, se puede ver a una mujer golpeando al lector de la iglesia, después de que la víctima se alejaba del área del altar. La sospechosa, quien permanece sin identificar, tras el ataque se alejó.

El video completo está disponible aquí. Como se mencionó, el momento en cuestión comienza justo después de 32 minutos. Un breve clip del incidente está disponible a continuación a través de CBS Philly.

Durante el video, se puede ver a la sospechosa golpeando a la lectora, mientras la feligres de la iglesia continúa caminando y la sospechosa se aleja en una dirección diferente. También es posible escuchar a la gente de la multitud reaccionar ante el incidente, a través de la música del órgano.

El arzobispo Nelson Pérez se refirió al incidente y dijo que la lectora, cuyo nombre no se proporcionó, recibió tratamiento inmediatamente después del incidente y está “bien”. En un comunicado publicado en Facebook, Pérez escribió que durante la misa, “tuvo lugar un acto de agresión sin sentido. Una de los lectores recibió un puñetazo de alguien de la congregación cuando salía del altar”.

“Tal comportamiento es inaceptable en todo momento, especialmente dentro de los confines de un edificio de la iglesia y durante la celebración de la Santa Misa. Me entristeció enterarme de este incidente y lamento que haya ocurrido. La lectora que fue agredida recibió atención y asistencia inmediata de los miembros del personal de la Catedral fuera de cámara. Ella no requirió atención médica y está bien según los informes que he recibido”, dijo el prelado.

Pérez dijo que están trabajando y cooperando con la policía de Filadelfia. El reverendo Dennis Gill, de la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo, dijo a ABC6 que las autoridades fueron contactadas de inmediato. Según los informes, aún no hay una indicación clara de qué causó el ataque.

Heavy contactó al departamento de policía de Filadelfia, que dijo: “Una víctima blanca de 40 años estaba saliendo del área del santuario cuando una mujer negra desconocida la golpeó en la cara (2) veces. La agresora negra salió de la iglesia”.

La declaración policial indicó que no ha habido ningún arresto hasta este momento y la División Central de Detectives está llevando una investigación “activa y en curso”.

La policía describió a la sospechosa como una “mujer negra, de 5’8″ y complexión pesada”. Llevaba un chándal verde y una mascarilla en el momento del incidente.

ABC6 informó que la sospechosa había asistido a esa iglesia antes, pero no se cree que sea feligresa.

