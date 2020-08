[VIDEO] Racista en playa de Los Ángeles agrede a joven negra: la acusó de contaminar el ambiente

Un nuevo incidente de racismo está circulando en redes sociales, a través de un video que muestra a una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, llamando a la policía y alegando que fue “acosada” por una mujer negra.

El video, que fue filmado por la mujer negra, muestra a la otra mujer, en un carril de bicicletas junto a la playa. En el clip, que se hizo viral, se aprecia a la mujer blanca decir que va a llamar a la policía, lo que procede a hacer mientras lanza palabras racistas hacia la camarógrafa. Según un artículo de BET, la joven agredida se llama Britt.

El incidente ocurrió el 30 de agosto en las playas de Manhattan Beach, en el condado de Los Ángeles y el video fue publicado en Instagram en dos partes por el hermano de Britt, Brandon Crockett. Está disponible a continuación:

Crockett agregó una leyenda larga al video, que decía: “No pensé que esto me pasaría a mí ni a los miembros de mi propia familia, y mucho menos en la playa de Manhattan, pero bueno, este año realmente está lleno de sorpresas … Mientras mi hermana estaba en una carrera esta mañana, una mujer la gritó, llamándola con todo tipo de [palabras ofensivas con N] y africana y… bueno, pueden ver los videos”.

El video muestra a la corredora amenazando con llamar a la policía y luego, pidiendo un paramédico porque su “medio ambiente ha sido dañado” por la presencia de la mujer negra, según sus ofensas.

Crockett explicó en su pie de foto que el incidente ocurrió cuando Britt, quien grabó el momento, estaba trotando. No está claro qué inició específicamente el incidente; cuando comienza el video, la mujer está acusando a Britt de “acosarla”, mientras que Britt responde que la mujer la llamó con la palabra ofensiva N, lo cual ella no niega.

El video comienza cuando la mujer anónima dice: “Esta persona me abordó, estoy llamando a la policía. Esta mujer me acaba de pegar, todo el mundo. No puedo creerlo, ustedes son tan violentos. Ustedes los africanos son tan jodidamente violentos”.

La joven negra luego responde: “Sigue, sigue”, a lo que la otra mujer dice: “¿Eres africana, verdad? Estoy tratando de dar una descripción, ¿por qué estás tan ofendida por el hecho de que eres africana?”. Britt luego la acusa de haberla llamado con la palabra N, a lo que la mujer anónima responde: “Eres africana”.

En este punto, la mujer, que lleva una camisa rosa y unas mallas grises y sostiene su máscara en la mano, se pone al teléfono con la policía. Ella dice: “Hola, me acaban de abordar, una mujer me acaba de abordar. Ella me atacó violentamente”.

En el segundo video publicado por Crockett, la mujer le dice a la persona de la otra línea: “Necesito un paramédico. Necesito una ambulancia. Mi entorno ha sido dañado por esta persona negra africana. Me ha dañado el medio ambiente que ha creado esta africana… Me atacó por detrás”.

No está claro si la policía respondió al incidente. Heavy se comunicó con el Departamento de Policía de Manhattan Beach para obtener más información, pero no recibió respuesta de inmediato.

Otro video de una mujer que llamó a la policía en un observador de aves en Central Park, Nueva York, se volvió viral en mayo de 2020.

El 25 de mayo de 2020, un video que mostraba una confrontación entre Amy Cooper y Christian Cooper (sin relación entre ellos) en el Central Park de la ciudad de Nueva York se volvió viral. Amy estaba paseando a su perro, que estaba desatado en un área del parque que exige uso de correa, y Christian, que estaba observando aves, le pidió que le pusiera una correa a su perro.

Durante ese incidente, Amy llamó al 911 y les dijo: “Hay un hombre afroamericano – estoy en Central Park – me está grabando y amenazándome a mí y a mi perro. ¡Por favor envíen a la policía de inmediato!”.

Más tarde, Amy Cooper fue acusada de denuncias falsas, un cargo de delito menor, y si la declaran culpable, podría pasar hasta un año en prisión, tres años de libertad condicional y una multa de $1,000.



Está programada para una audiencia de lectura de cargos en octubre. Después de que el video se volviera viral, Amy perdió su trabajo y luego se disculpó.

