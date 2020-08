SV. Dáte es un corresponsal de alto rango de la Casa Blanca de Huffington Post, quien se volvió viral este jueves 13 de agosto del 2020, cuando le preguntó directamente al presidente Donald Trump si lamentaba “todas las mentiras” que le ha dicho al pueblo estadounidense. El reportero hizo el cuestionamiento durante la conferencia de prensa regular sobre el coronavirus, en la Casa Blanca.

Trump parecía no muy seguro de haber escuchado correctamente a Dáte al principio, pero cuando se repitió la pregunta, la ignoró , no respondió y llamó a otro reportero para atender su pregunta.

Los liberales en Twitter estallaron en aplausos virtuales hacia Dáte, mientras que los conservadores y fanáticos de Trump lo llamaron una evidencia más de los “medios de noticias falsos” contra los que Trump tan a menudo critica.

Dáte le preguntó a Trump: “Después de tres años y medio, ¿se arrepiente de todas las mentiras que le ha dicho al pueblo estadounidense?”.

VideoVideo related to reportero le preguntó a trump si se arrepiente de decir “tantas mentiras”: ¿cómo reaccionó? 2020-08-13T23:02:41-04:00

Durante la conferencia de prensa sobre el coronavirus programada regularmente el jueves, Trump llamó a Dáte, después de responder preguntas sobre las anexiones israelíes y la votación por correo.

“Señor. Presidente, después de tres años y medio, ¿se arrepiente de todas las mentiras que le ha hecho al pueblo estadounidense? Preguntó Dáte. “Todas las mentiras, todas las deshonestidades…”.

Trump pareció inseguro de haber escuchado correctamente y le preguntó a Dáte: “¿Eso quién lo ha hecho?”

“Eso lo ha hecho usted”, aclaró Dáte.

Trump se dirigió de inmediato a otro reportero, sin responder la pregunta. Dáte se podía escuchar de fondo, refiriéndose a las “decenas de miles” de declaraciones falsas de las que Trump ha sido acusado por medios como el Washington Post.

Shinrish, o S.V. Dáte ha cubierto política para medios como Associated Press, Palm Beach Post, National Journal y NPR, según su página de autor del Huffington Post.

Brilliant. Imagine had the follow up journalist backed @svdate up and asked the same question… https://t.co/WJaeEYPO8c

El periodista escribió un libro sobre Jeb Bush, uno de los rivales republicanos de Trump en 2016 para la nominación presidencial, llamado Jeb: America’s Next Bush, basado en sus informes locales sobre Bush, antes de su candidatura presidencial, según el sitio web de Dáte.

.@svdate: Mr. President, after 3.5 years, do you regret at all all the lying you've done to the American people?

Trump: All the what?

Reporter: All the lying, all the dishonesty…

Trump: That who has done?

Reporter: That YOU have done.

Trump: …

pic.twitter.com/486nZRjxJR

— Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) August 13, 2020