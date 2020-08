Cheques Covid-19: Trump anuncia que beneficios por desempleo se extenderán hasta fin de año

El presidente Trump anunció que extenderá los beneficios de desempleo hasta fin de año, según una conferencia de prensa convocada y anunciada apresuradamente, que pronunció este viernes 7 de agosto.

El mandatario también anunció muchos otros esfuerzos de ayudas, incluida la extensión del impuesto sobre la nómina y la moratoria de desalojos, así como la concesión de alivio de intereses de préstamos estudiantiles y más préstamos para estudiantes de forma indefinida.

El anuncio se produjo durante una conferencia de prensa que Trump presentó a través de Twitter, que tendría lugar en Bedminster, Nueva Jersey. Durante la conferencia de prensa, Trump también se jactó de las cifras de empleo para los hispanos y los negros, y las estadísticas laborales y continuó utilizando la controvertida frase “virus de China” para referirse al COVID-19.

President Trump Holds a News ConferenceBedminster, NJ 2020-08-07T22:50:32Z

“Debemos asegurarnos de que el progreso continúe”, dijo Trump. “Mi administración ha contribuido con $3 billones en ayuda desde que China permitió que el virus infectara al mundo. Mi administración continúa trabajando de buena fe para llegar a un acuerdo con los demócratas en el Congreso que extenderá los beneficios por desempleo y brindará protección contra los desalojos”.

Trump agregó: que los desalojos “no son justos” para quienes no pueden pagar la vivienda debido al coronavirus.

El mandatario explicó además que el recorte de impuestos sobre la nómina sería retroactivo al 1 de julio de 2020 y se prolongaría hasta fin de año.

"I know the press was not quite expecting this," says @POTUS at the beginning of a news conference being held inside @TrumpBedminster . pic.twitter.com/ShjT3pu94Z

“Vamos a extender los beneficios por desempleo hasta fin de año. Entonces, los beneficios de desempleo se darán, eso es algo grande, se extenderán hasta fin de año”, dijo.

El jefe de la Casa Blanca agregó que los pagos de préstamos estudiantiles y los intereses se aplazarían hasta nuevo aviso. Sin embargo, Trump no indicó por cuánto tiempo se extenderían los beneficios o si esas acciones se tomarían a través de ódenes órdenes ejecutivas.

“Actuaré bajo mi autoridad como presidente para brindarles a los estadounidenses el alivio que necesitan y de lo que estamos hablando es de diferir el impuesto sobre la nómina por un período de meses hasta fin de año”, dijo Trump.

El Congreso no ha podido llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley de ayuda, a pesar de la fecha límite autoimpuesta por el Congreso, que era este 7 de agosto, para acordar otro paquete de alivio de estímulos. Ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo.

Pelosi and Schumer only interested in Bailout Money for poorly run Democrat cities and states. Nothing to do with China Virus! Want one trillion dollars. No interest. We are going a different way!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020