Teatros de cine ya tienen fecha de reapertura. ¿Cuándo abren teatros AMC y Regal?

Dos de las cadenas de cine más grandes del país, AMC y Regal, anunciaron esta semana que planean comenzar a reabrir los cines en dos semanas. Los portavoces de Regal dijeron que sus teatros estarán abiertos el 21 de agosto, mientras que AMC hará una reapertura gradual a partir de mediados a finales de agosto.

Las salas de cine de todo el país han estado cerradas en gran medida desde principios de la primavera debido a la pandemia de coronavirus, con algunos lanzando servicios de streaming como una manera de compensar la pérdida de ingresos.

El lanzamiento del thriller de Christopher Nolan, Tenet, se ha retrasado varias veces, y ahora está programado para estrenar en el extranjero el 4 de septiembre, con compromisos selectos en los Estados Unidos el 3 de septiembre, Labor Day Weekend.

Esto es lo que necesitas saber:

Regal Cinemas anunció que estará reabriendo sus salas de teatro el 21 de agosto

Reopening Safety Measures (2020) – Regal Theatres HDReopening plans include a wide range of new health and safety measures based on guidelines provided from the CDC. The plan also includes safety measures based on feedback received from employees and moviegoers they have deemed most important for their return. To learn more visit: Regmovies.com 2020-08-04T15:00:08Z

Regal Cinemas anunció esta semana en una entrada de blog que sus teatros reabrirían a partir del 21 de agosto, con una serie de cambios destinados a mantener a sus clientes seguros y conforme con las directrices de los CDC.

Los clientes y empleados deberán usar máscaras en todo momento, excepto cuando estén sentados y comiendo en el auditorio. Regal implementará marcadores de piso para un distanciamiento social adecuado en las líneas e instalará estaciones de saneamiento en todos sus teatros. La cadena de teatro también permitirá ordenar concesiones a través de la aplicación móvil para una “experiencia sin contacto”.

Regal dijo que los auditorios estarán llenos solo al 50% de su capacidad siempre que una ley estatal o local lo requiera; los grupos tendrán dos asientos de espacio entre ellos.

Dar la bienvenida a los asistentes al teatro de vuelta a nuestros cines será una celebración no sólo para nuestro equipo y nuestra industria, sino, lo más importante, para los fans que han estado esperando ansiosamente los próximos lanzamientos del año”, dijo a Syracuse.com, Mooky Greidinger, CEO de la compañía matriz de Regal, Cineworld.

Regal también dijo que examinaría diariamente a todos los empleados para detectar coronavirus y limpiar y desinfectar cada auditorio entre espectáculos. Tampoco habrá recargas de palomitas de maíz y refrescos por el momento.

AMC no ha establecido un día de reapertura específico, pero dijo que lo haría de una manera “escalonada” a partir de mediados a finales de agosto

AMC inicialmente había planeado comenzar una reapertura gradual de sus teatros a mediados de julio, antes de empujar esa fecha hasta el 30 de julio, informó CNN . Ahora, la compañía no tiene una fecha específica para reabrir en su sitio web, pero los portavoces le dijeron a CNN que esperan comenzar el proceso a mediados o finales de agosto.”

Reuters informó que la compañía espera que dos tercios de sus teatros en los Estados Unidos estén abiertos a finales de agosto.

El sitio web de AMC detalla algunas de las precauciones de seguridad y las reglas que estarán en su lugar cuando se abran a finales de este mes. La cadena tendrá auditorios llenos al 30% o menor de capacidad, con cada otra fila bloqueada. Los teatros también permitirán a las personas cambiar sus asientos si se sienten incómodos, u obtener un reembolso.

Las concesiones también serán limitadas, y las pajitas y servilletas solo estarán disponibles bajo petición. No se aceptará dinero en efectivo en concesiones y se desalentará dinero en efectivo en la taquilla, dijo AMC. Los teatros también ofrecerán máscaras protectoras desechables en la taquilla por $1.

Peliculas de taquilla como Tenet, No Time to Die & Mulan han tenido que cambiar de fechas y métodos de lanzamiento

La fecha de lanzamiento del nuevo thriller Tenet de Christopher Nolan ha sido un objetivo en movimiento, con el plan inicial que pedía un lanzamiento global del 17 de julio, según IndieWire . Luego fue trasladada al 31 de julio, luego al 12 de agosto, hasta que Warner Brothers anunció esta semana que lanzaría la superproducción a los cines a nivel mundial a partir del 26 de agosto.

Tenet se abrirá en algunas ciudades de EE. UU el 3 de septiembre informó Variety.

La nueva película de James Bond, No Time to Die tuvo una fecha de lanzamiento planeada para abril, que fue rápidamente descartada con el inicio del coronavirus, informó Gamespot. La cuenta oficial de Twitter de James Bond anunció el 13 de junio que será lanzada en los Estados Unidos el 20 de noviembre, y en el Reino Unido el 12 de noviembre.

Al menos desde GoldenEye en 1995, el primer turno de Pierce Brosnan en el rol, todas las películas Bond han sido lanzadas en noviembre.

El remake de acción en vivo de Disney de su película animada de 1998, Mulan, probablemente verá el lanzamiento más dramáticamente diferente, cuando se trata de éxitos de taquilla en la era pandémica.

En vez de un estreno teatral tradicional, Mulan debutará el 4 de septiembre en el relativamente nuevo servicio de streaming de Disney. Sin embargo, incluso los suscriptores con membresía tendrán que pagar $30 además de su cuota mensual de suscripción a Disney+, informó CNN.

Pensamos que era importante encontrar maneras alternativas de llevarles esta excepcional película para toda la familia de manera oportuna”, dijo el CEO de Disney, Bob Chapek, en una llamada de ganancias, según el medio.

La película también estará disponible en los cines, dondequiera que estén abiertos, agregó.

Bob Chapek, CEO de Disney, dijo que la pandemia ha obligado a la compañía a pensar en “diferentes enfoques” para servir mejor a los consumidores.

Chapek agregó que Mulan se lanzará simultáneamente en los cines en mercados donde Disney+ no está disponible y, por supuesto, donde los teatros están abiertos.

Theater operator reacts to the news that #Mulan will be released on Disney Plus. ⚔️ pic.twitter.com/27ZOLnTROY — Pop Crave (@PopCrave) August 6, 2020



El dueño del teatro francés Gerard Lemoine publicó un video en Twitter de sí mismo destruyendo un stand-up Mulan en su vestíbulo en reacción a la decisión de lanzamiento de Disney, informó Screen Rant.

Y no importa cuándo cadenas como Regal y AMC inicien su proceso de reapertura, si los asistentes al teatro pueden aprovecharse de él seguirán siendo los funcionarios de la ciudad y de los locales. En el estado de Nueva York, por ejemplo, los cines permanecen cerrados, a pesar de que el estado está a semanas de la etapa 4 de su reapertura, informó el New York Times.

