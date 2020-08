Murió Sumner Redstone: ¿Cómo murió el multimillonario de los medios de comunicación?

El magnate de los medios de comunicación y multimillonario Sumner Redstone, murió el martes a la edad de 97 años, según informó CNBC el miércoles por la mañana.

El nativo de Massachusetts era el propietario mayoritario y presidente de la junta de la cadena de teatros National Amusements. Redstone y su familia, a través de National Amusements, son los accionistas mayoritarios con derecho a voto de ViacomCBS.

“Mi padre llevó una vida extraordinaria que no solo dio forma al entretenimiento tal como lo conocemos hoy, sino que creó un legado familiar increíble”, dijo Shari Redstone, hija de Sumner y presidenta de ViacomCBS, en un comunicado obtenido por CNBC. “A pesar de todo, compartimos un gran amor el uno por el otro y él fue un padre, abuelo y bisabuelo maravillosos. Estoy muy orgullosa de ser su hija y lo extrañaré siempre”.

El magnate controlaba aproximadamente el 80% de las acciones con derecho a voto de Viacom y CBS, dijo el medio. Redstone tenía una fortuna estimada de $3.9 mil millones en noviembre de 2019, informó CNBC.

Al magnate le sobreviven sus hijos Shari Ellin Redstone y Brent Redstone.

Redstone provenía de Boston y asistió a la Universidad de Harvard. Nació en Massachusetts, el 27 de mayo de 1923, según CNN. En 1940, su padre cambió el apellido de Rothstein a Redstone.

Antes de que Redstone se graduara de la Universidad de Harvard en 1944, fue reclutado para una unidad de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, orientada a descifrar los códigos militares japoneses, dijo CNN. Recibió dos reconocimientos militares por su servicio.

El imperio de Redstone abarcó a CBS y Viacom, las empresas matrices de decenas de subvenciones variables, desde Paramount Pictures hasta MTV.

The New York Times describió a Redstone como un “emprendedor multimillonario que veía los negocios como un combate y sus años de avance como ningún obstáculo para construir un imperio mediático”.

El magnate comenzó su carrera con una “modesta cadena” de autocines, informó el periódico. Luego, “negoció, demandó y luchó para acumular participaciones que con el tiempo” que incluían CBS, Comedy Central y Nickelodeon, por nombrar algunos.

The Times dijo que los negocios valían más de $80 mil millones “en su punto máximo” durante su control.

Sus últimos años se convirtieron en adversidades y batallas legales.

Después de 52 años de matrimonio, la esposa de Redstone, Phyllis, solicitó el divorcio en 1999, informó el New York Times. Redstone luego se casó con Paula Fortunato, una ex maestra de escuela de 40 años, en el 2003. Se divorciaron en 2009.

A principios de 2019, el empresario resolvió una “larga batalla legal” con una exnovia, Manuela Herzer, continuó el diario. Ella afirmó que Redstone había perdido su capacidad mental después de que la echara de su mansión de Beverly Hills.

The Times dijo que Herzer fue nombrada beneficiaria en el testamento de Redstone y que “podía recibir hasta 50 millones de dólares” y su mansión.

Herzer se mudó varios años antes y fue retirada de su testamento, reveló NYT.

El patrimonio neto de Redstone se estima en $3 mil millones, dice Forbes.

Redstone ocupó el puesto 804 en la lista de multimillonarios 2020 de Forbes y el puesto 174 en la lista 400 de Forbes 2019, según el medio.

CNN dijo que el magnate de los medios estaba “bien pagado por ambas empresas”.

“Las presentaciones muestran que recibió $125 millones en compensación durante sus últimos seis años como presidente ejecutivo de Viacom, y $ 140 millones adicionales de CBS”, escribió el medio.

Redstone sobrevivió a un incendio en un hotel a los 55 años. El hecho ocurrió en Boston en 1979, donde se aferró a la repisa de la ventana de su habitación de hotel, informó CNN.

Sufrió graves quemaduras en la mano y las piernas, que requirieron múltiples cirugías, continuó el medio.

“Creo que me llevaron antes, pero de ese incendio surgieron la mayoría de las cosas emocionantes que he hecho”, dijo a la revista Forbes.

