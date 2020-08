Murió el papá del director Steven Spielberg, a los 103 años: ¿Cómo murió Arnold Spielberg?

Arnold Spielberg, un pionero en el diseño de computadoras y el hombre que ayudó a alentar a su hijo, Steven Spielberg, a perseguir su sueño de convertirse en cineasta, murió el 25 de agosto, según informó Business Wire. Tenía 103 años.

Arnold Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, el 6 de febrero de 1917. Durante la Segunda Guerra Mundial, se desempeñó como operador de radio y jefe de comunicaciones para el Escuadrón de Bombas 490 y se ofreció como voluntario para dos giras en el Grupo China Birmania India, informó Business Wire. Spielberg, quien recibió una estrella de bronce, inspiró a su hijo a dirigir la película de 1998, Saving Private Ryan, según The Hollywood Reporter.

Después de regresar de la guerra, Spielberg se casó con su primera esposa, Leah Posner (quien luego se volvió a casar y se convirtió en Leah Adler), con quien tuvo cuatro hijos: Steven, Anne, Sue y Nancy.

Spielberg se graduó de la Universidad de Cincinnati en 1949 y puso su título de ingeniero eléctrico a trabajar para la RCA, donde diseñó circuitos eléctricos para sistemas de misiles, según THR. Se mudó a General Electric en Schenectady, Nueva York, en 1955 antes de trasladar a toda la familia a Phoenix en 1957 “para establecer el Departamento de Computación Industrial de G.E.”, informó el mencionado medio.

Spielberg, de quien THR informó que diseñó la primera caja registradora electrónica, dijo durante una entrevista en 2016: “Las primeras computadoras que construí fueron sistemas de adquisición de datos. Su trabajo consistía en controlar los defectos. Otra computadora llamada GE-312 monitoreó una turbina para Southern California Edison”.

Spielberg trasladó a su familia a California en 1963, y él y su esposa se divorciaron en 1965. Después de un breve segundo matrimonio, Spielberg se casó con Bernice Colner en 1997, según THR. Colner murió en 2016. Adler, su primera esposa, murió en 2017.

A Spielberg le sobreviven sus cuatro hijos y sus cónyuges: Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw; Anne Spielberg y su esposo, Danny Opatoshu; Sue Spielberg y su esposo Jerry Pasternak; y Nancy Spielberg y su esposo, Shimon Katz. También tuvo cuatro hijastros, 11 nietos y ocho bisnietos.

Steven Spielberg compartió conmovedoras últimas palabras con su padre.

La familia pudo reunirse alrededor de Spielberg durante sus últimos días. Según Business Wire, Steven Spielberg le dijo a su padre: “Tú eres nuestro hogar. Eres nuestro hogar”.

En junio de 2016, Arnold Spielberg se unió a su hijo en la 44a Gala Anual del American Film Institute para honrar al compositor John Williams con el Life Achievement Award. Durante la ceremonia, felicitó al legendario compositor de cine, quien creó la música para más de 20 de las películas de su hijo, incluidas Jaws, E.T. el Extraterrestre y la Lista de Schindler. Spielberg también conversó con el actor Harrison Ford, quien protagonizó Indiana Jones y el templo de la perdición.

Cuando se reunieron alrededor de su padre antes de su muerte, los cuatro hijos de Spielberg le susurraron: “Gracias por mi vida. Te amo, papá, papá, papá. Y luego, entonces, y luego, entonces, qué sucede después… ”, según informó Business Wire.

La madre de Steven Spielberg, Leah Adler, murió a los 97 años el 21 de febrero de 2017, según The Hollywood Reporter. Ex concertista de piano y pintora, la mujer abrió un restaurante kosher en el oeste de Los Ángeles, llamado The Milky Way.

Arnold Spielberg, Father of Steven Spielberg, Dies at 103#Breaking news,viral news, trending news, bbc news, cnn news, mirror news,usa news, latest news, usa today, Arnold Spielberg, Father of Steven Spielberg, Dies at 103, Arnold Spielberg, Steven Spielberg, THANKS FOR WATCHING! PLEASE SUBSCRIBE, LIKE, AND SHARE! YOU ARE THE BEST! 😊 IMPORTANT! -None of these images, music & video clips were created/owned by us. -This video is purely fan-made, if you (owners) have seen your content and want to remove this video, please message us privately or mail us romeoshkurti@gmail.com before doing anything. We will respectfully remove it immediately. Please don't use YouTube strikes! So much love! -COPYRIGHT DISCLAIMER UNDER SECTION 107 OF THE COPYRIGHT ACT 1976 – Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. -THIS IS FOR PROMOTIONAL PURPOSES ONLY! I DON'T CLAIM IT AS MY OWN -THIS IS FOR ENTERTAINMENT! -If you have any suggestions, ideas, thoughts and questions, feel free to contact me 🙂 I'm always open to suggestions and I'm trying my best to provide the best to my subscribers. -If you want to send tracks for promotion, message me here: romeoshkurti@gmail.com Stated that “no copyright infringement is intended” -If you found this video valuable, give it a like. -If you want people to see my content, share it. -Leave a comment below with your thoughts. -Add it to a playlist if you want to watch it later. 2020-08-26T08:41:40Z

Después de divorciarse de Spielberg, Adler se volvió a casar con Bernie Adler en 1967. Juntos, se mudaron de Scottsdale, Arizona, a Los Ángeles, California. Su esposo la precedió en la muerte a la edad de 75 años, en 1995.

Amblin Entertainment, la productora de Steven Spielberg, emitió una declaración tras la muerte de Adler:

“Si bien es conocida por su lápiz labial rojo y cuellos Peter Pan, por su amor por las margaritas, por sus jeans azules y su brillo brillante, por su baile de mesa en mesa alrededor de la Vía Láctea, y por su amor por acampar, pescar y los crucigramas, Leah es mejor recordada por su profundo e ilimitado amor por las personas que la rodean”, dijo Amblin en aquel entonces.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com