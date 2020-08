Arrestan a exfuncionario de Trump por robar dineros del muro: ¿Qué hizo Steve Bannon?

Steve Bannon, exestratega jefe del presidente Donald Trump, ha sido acusado con cargos federales junto con otras tres personas, en un caso en el que se señala a los cuatro de usar la campaña “We Build The Wall” (Construyamos el muro) para robar fondos de los donantes, según se informó en un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Bannon está acusado de tomar al menos $1 millón de dólares y los fiscales también dicen que la campaña de recaudación de fondos “(canalizó) cientos de miles de dólares” hacia Brian Kolfage, el fundador de la campaña y una de las otras personas mencionadas en la acusación. La acusación formal señala a Bannon y Kolfage de tomar un total de $1.35 millones al menos, de los $25 millones recaudados para financiar colectivamente el muro fronterizo, mientras que Timothy Shea y Andrew Badolato ayudaron a encubrir el plan. Ellos fueron arrestados el jueves 20 de agosto por la mañana, según el comunicado.

Bannon fue arrestado en un yate de 150 pies, el Lady May, frente a la costa de Connecticut, dijeron las autoridades federales a NBC News.

La fiscal federal interina para el distrito sur de Nueva York, Audrey Strauss, en el comunicado, calificó la campaña “We Build The Wall” como un “plan” para financiar el “lujoso estilo de vida” de Kolfage:

“Como se alega, los acusados defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en la construcción. Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida.

Según la página 15 de la acusación, algunos de los elementos de ese estilo de vida “lujoso” incluían “renovaciones en el hogar, pagos para un bote, SUV de lujo, un carrito de golf, joyas, cirugía cosmética, pagos de impuestos personales y deudas de tarjetas de crédito” así como un salario mensual de $20,000 dólares que cobraba Kolfage.

¿Qué es “Construyamos el muro”?

El muro fronterizo, destinado a evitar que los migrantes y otras personas crucen la frontera sur de los Estados Unidos, fue una promesa importante durante la campaña presidencial de Trump en 2016, pero la propuesta ha tenido problemas desde su inicio.

La financiación fue bloqueada por los demócratas en el Congreso. Y aunque Trump declaró una emergencia nacional y desvió 2,500 millones de dólares del ejército para construir secciones de Estados Unidos, una corte de apelaciones declaró que Trump se equivocó al hacerlo, recientemente el 26 de junio, según Associated Press.

“We Build The Wall” fue una campaña dirigida por Brian Kolfage para pagar los gastos de la frontera. Comenzó como una página de GoFundMe (que ya no está activa) llamada “Nosotros, la gente, financiaremos el muro”, pero evolucionó rápidamente para albergar su propio sitio web.

Steve Bannon & three associates were indicted by investigators at the U.S. Southern District of NY. Prosecutors allege the group of conservative leaders defrauded donors and that led to raising "more than $25 million to build a wall along the southern border of the United States. — Yamiche Alcindor (@Yamiche) August 20, 2020

De acuerdo con la acusación formal, “Brian Kolfage, Steve Bannon, Andrew Badolato y Timothy Shea, entre otros, organizaron un plan para defraudar a cientos de miles de donantes, incluidos donantes del Distrito Sur de Nueva York, en relación con una campaña de financiación colectiva en línea, conocida en última instancia como “We Build The Wall”, que recaudó más de $25 millones para construir un muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos”.

La acusación formal alega que al menos dos de las personas nombradas en la acusación, Bannon y Kolfage, tomaron dinero que había sido donado para el muro y lo usaron para “gastos personales”, afirmando que Kolfage “tomó encubiertamente para su uso personal más de $350,000 en fondos que los donantes habían dado a We Build The Wall ”y que Bannon“, a través de una organización sin fines de lucro bajo su control … recibió más de $1 millón de We Build the Wall, al menos con parte de los cuales Bannon solía cubrir cientos de miles de dólares en los gastos personales de Bannon”.

Algunas de las propiedades confiscadas mencionadas en la acusación incluyen dinero de varios bancos, una compañía de capital de riesgo llamada White Knights & Vultures, LLC. (del que Andrew Badolato ha sido director desde 2008, según su sitio web), un “barco Jupiter Marine 2019 llamado ‘Warfighter'” y “un Land Rover Range Rover 2018”.

La acusación formal alega además que Shea ayudó a encubrir el plan al enrutar los pagos a través de empresas fantasma bajo su nombre, de las que Bandolato estaba al tanto:

“Para ocultar los pagos a Kolfage de We Build the Wall, Kolfage, Bannon, Badolato y Shea idearon un plan para enrutar esos pagos de We Build the Wall a Kolfage indirectamente a través de Non-Profit-1 y una empresa fantasma bajo el control de Shea, entre otras rutas. Lo hicieron mediante el uso de facturas falsas y acuerdos falsos de “proveedores”, entre otras formas”.

La acusación formal alega, en la página 16, que Kolfage le dijo a Badolato en un mensaje de texto, “[Lo que [el público] sabe [s] no se le paga a nadie” y “las alarmas nunca serán reveladas”.

Puede leer la acusación completa aquí.

Cada uno de los cuatro ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero; si son declarados culpables y se les da la pena máxima, cada uno de los cuatro podría enfrentar 40 años de prisión.

Quiénes son los 4 hombres nombrados en la acusación

Brian Kolfage Jr. es un veterano discapacitado de la Fuerza Aérea, es uno de los nombrados en la acusación. Kolfage fue presentado por la Fundación Gary Sinise, que tiene como objetivo ayudar a los veteranos discapacitados. Según un video sobre él, perdió ambas piernas y su brazo derecho después de que un cohete explotó cerca de él durante su despliegue en Irak en 2003. Él, su esposa Ashley y los hijos de la pareja viven en una casa para su uso. También dirigió un sitio web (la página comercial de Facebook que se cerró) llamado Military Grade Coffee, que según su sitio web “el 10% de las ganancias netas se destinará a los veteranos y sus familias a través de la Fundación Gary Sinise”.

Steve Bannon, es un ex banquero de inversiones y ex presidente ejecutivo de Breitbart, un sitio web conservador y “plataforma para la derecha alternativa”, según lo que Bannon supuestamente le dijo a un periodista de Mother Jones. Bannon dejó brevemente Breitbart para trabajar como estratega jefe de la Casa Blanca, antes de regresar cuando fue despedido por Trump en 2017.



Luego dejó Breitbart en enero de 2018 después de que uno de los mayores patrocinadores financieros del sitio, “Ms. Mercer, cuya familia financia causas conservadoras con la riqueza de sus fondos de cobertura, se preocupó de que pudiera enfrentar una exposición legal”, según el New York Times. Regresó a los medios de comunicación, presentando un podcast llamado “Impeachment en la sala de guerra”, apareció en una entrevista con Bill Maher y fue noticia cuando apareció en el juicio de Roger Stone.

Timothy Shea dirige una empresa de bebidas energéticas llamada Winning Energy, que apoya a Donald Trump. El sitio web solo tiene dos productos y una sección muy escasa de “Acerca de nosotros”. Shea, un hombre de Castle Rock, y su esposa, Amanda, habían abierto anteriormente una cuenta de GoFundMe llamada “Fight 4 Free Speech”, que ahora está inactiva junto con su cuenta de Twitter.

Según el Sarasota Herald-Tribune, Badolato ha estado asociado con Bannon desde 2003, a pesar de tener un fondo colorido. El Herald-Tribune describió su pasado como uno plagado de demandas, gravámenes del IRS presentados en su contra, acuerdos comerciales que ha hecho con personas previamente condenadas por fraude criminal relacionado con acciones, asociación con un presunto negocio costarricense de lavado de dinero y múltiples acusaciones de agresión sexual. Su sitio web lo describe como, “un padre soltero a tiempo completo que crió a 3 hijos y ahora tiene dos nietos, contraria a las inversiones, persuasión política liberal clásica, una nueva oportunidad de vida después de sufrir un ataque cardíaco importante en diciembre de 2014 y ser devuelto a la vida”.

