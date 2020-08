COVID-19: Qué es el síndrome inflamatorio multisistématico? Cómo esta afectando a los niños?

A medida que algunas escuelas reabren en todo el país, los padres estarán mucho más pendientes a sus hijos para monitorear señales de infección por coronavirus. Aunque son menos la cantidad de niños que adultos que se ven afectados por la enfermedad, los pequeños que se enferman con el COVID-19 a veces pueden desarrollar otras afecciones.

Una de estas es el síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C), que afecta a los órganos vitales y puede causar daño permanente o, en algunos casos, la muerte.

Fue el Reino Unido el primer país en comenzar a ver niños con coronavirus y órganos gravemente inflamados en abril de 2020; desde entonces, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitió una Alerta de Salud de para advertir a la comunidad médica internacional.

Apenas el 10 de agosto, el Departamento de Salud de Luisiana informó que cuatro muertes de jóvenes de entre 2 y 19 años fueron atribuibles a MIS-C, informó KATC-3, y esas muertes fueron de los 44 casos totales que fueron reportadas a la agencia.

MIS-C, o síndrome inflamatorio multisistémico es una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluido el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales, según los CDC.

Los CDC informaron que las señales y síntomas del MIS-C incluyen fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolores de cuello, sarpullido, ojos inyectados de sangre, agotamiento intenso (la Clínica Mayo también tenía enrojecimiento de labio y lengua/hinchazón y enrojecimiento/hinchazón de manos o pies en su lista).

Los médicos también advirtieron que puede ser fácil confundir MIS-C con la enfermedad de Kawasaki, que inflama e hincha los vasos sanguíneos en todo el cuerpo de los niños, según Nationwide Children’s; por lo general, esos niños tienen entre 6 meses y 8 años de edad.

El grupo Hummanity First alertó a sus seguidores con el tuit anterior señalando que a medida que los niños regresan a las escuelas, veremos situaciones similares a la de este niño, Elkin, de 6 años, diagnosticado con síndrome inflamatorio multisistématico y quien dio positivo por anticuerpos COVID-19.

As children go back to school, we are going to see more of this>Elkin boy, 6, diagnosed with multisystem inflammatory syndrome in children and positive for COVID-19 antibodies

