Segundo cheque COVID-19: ¿No habrá cheque de $1,200 esta semana o la próxima?

Es poco probable que se alcance un acuerdo sobre un segundo cheque de alivio por el coronavirus esta semana. No solo el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, está fuera en receso, sino que “la administración se siente segura de que tiene la ventaja política tras las acciones ejecutivas del presidente Donald Trump”, según informó Politico.

El martes por la mañana, el mencionado medio informó que podrían pasar semanas antes de que se reanuden las conversaciones serias sobre un nuevo paquete de estímulo.

Forbes reaccionó a la noticia y escribió: “Que el destino de decenas de millones de estadounidenses, incluidos 30 millones de trabajadores desempleados, está en suspenso, incluso parcialmente, porque una persona esté de vacaciones, nos deja estupefactos”.

Tens of millions of jobless Americans are unlikely to see their weekly unemployment checks grow anytime soon — despite President Trump’s executive action promising an extra $400 a week. https://t.co/sWjO6vgEws

Meadows regresará la próxima semana

Se espera que Meadows regrese la próxima semana, pero incluso entonces, podrían pasar días, o incluso semanas, antes de que ambos lados del pasillo lleguen a un acuerdo sobre un paquete de estímulo. La Cámara y el Senado deben aprobar un proyecto de ley, y debe ser firmado por el presidente Donald Trump, para que se convierta en ley.

La semana pasada, el Congreso no cumplió con su fecha límite del viernes, autoimpuesta, para acordar los detalles de un paquete de ayuda. Luego, el sábado, Trump firmó órdenes ejecutivas para un recorte de impuestos sobre la nómina, beneficios por desempleo, una moratoria de desalojo y alivio de préstamos estudiantiles, según Forbes.

Esto no significa que no habrá una segunda ronda de controles; más bien, llevará más tiempo llegar a un consenso sobre un paquete que incluya esos cheques.

En este momento, no está claro cuándo continuarán las negociaciones. Forbes informó que Steve Mnuchin dijo el martes que no había hablado con Nancy Pelosi o Chuck Schumer desde el viernes.

Mnuchin confirmó que no ha hablado con los líderes demócratas. Cuando se le preguntó si podría comunicarse con ellos, dijo que le encantaría reunirse con ellos en cualquier momento y “estár dispuestos a negociar y tener una nueva propuesta”.

Otro factor importante en las negociaciones de estímulo será la eficacia de las acciones de Trump. Forbes citó una declaración de la Asociación Nacional de Gobernadores, que decía: “Apreciamos las propuestas de la Casa Blanca de brindar soluciones adicionales para abordar los desafíos económicos. Sin embargo, nos preocupan las importantes cargas administrativas y los costos que esta última acción impondría a los estados”.

Right now, children in America are going hungry – and yet Republicans refuse to deliver the unemployment insurance & nutrition assistance their families need. Grateful to all who are fasting today & otherwise calling for Republicans to work with Democrats to #SaveThe600!

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 11, 2020